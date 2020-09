La telenovela colombiana “Pasión de gavilanes”, aún a estos tiempos, sigue siendo furor en todo el mundo en especial por su constante re-transmisión. Los fanáticos pueden disfrutar de las repeticiones en varias plataformas digitales como Nova y Netflix, y así revivir la historia de las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes.

La telenovela se estrenó en octubre del 2003 pero aquellos televidentes que la vieron en tiempo real recuerdan cada detalle, cada personaje que los marcó y la emoción que vivieron tras cada episodio de esta apasionante historia colombiana que marcó un antes y un después para muchos latinoamericanos.

Sin duda alguna, una de las más recordadas intérpretes del elenco de "Pasión de gavilanes fue Zharick León, la recordada Rosario Montes que hacía que más de uno volteara la mirada cada vez que aparecía en pantalla. Hoy, a sus 45 años, es la orgullosa madre de dos hijos: Luciano y Levana.

Sin embargo, los fans no conocían como eran sus retoños, ya que no los había presentado públicamente hasta ahora. Gracias a una sesión de fotos exclusiva para la revista Carrusel, la actriz posó sonriente junto a sus hijos mientras admitía estar muy orgullosa de ellos.

ELLOS SON LUCIANO Y LEVANA, LOS HIJOS DE ZHARICK LEÓN

Zharick León muestra en público por primera vez a sus hijos Luciano y Levana (Foto: Carrusel)

No es extraño que Zharick León haya decidido guardar una máxima reserva con respecto a sus hijos, ya que las vidas de las personalidades de la televisión suelen ser seguidas por una gran cantidad de personas, provocando que los niños no crezcan en un ambiente normal para su desarrollo.

Aún así, ella decidió que era el momento ideal para mostrar por primera vez a sus hijos de la forma más orgullosa posible. Gracias a una colaboración con la revista Carrusel de El Tiempo, el fotógrafo Hernán Puentes capturó las enormes sonrisas de Zharick, Luciano y Levana mientras eran fotografiados a plena luz del día.

Luciano, que hoy en día tiene 12 años, fue fruto de la relación que la actriz tuvo con Martin Kappan, y por su parte Levana fue concebida por Zharick de la relación con Rodrigo Bonilla. León culminó cualquier conexión romántica que tenía con ellos y se quedó con sus dos hijos, el motivo de su vida.

Zharick León muestra en público por primera vez a sus hijos Luciano y Levana (Foto: Carrusel)

Ella admite en la revista que actualmente vive con mucha pasión su papel como madre, uno que no cambiaría ni por todo el dinero del mundo. Si bien es difícil equilibrar su vida artística con sus hijos, ella menciona que nunca buscó ser una diva de la televisión y que prefiere estar centrada en lo que es importante para ella.

“Recuerdo que en esa época de fama y de ese ‘boom’ de Pasión de gavilanes tenía una gran amiga que me decía: ‘Oye, ¿no te has dado cuenta de que todo el mundo te mira?’, y yo le decía, ‘yo no me doy cuenta, estoy aquí sentada, concentrada’. Yo me siento un ser común y corriente, y eso también tiene que ver con mi personalidad, como si yo viviera en Plutón, muy elevada, pero no despalomada”, menciona en Carrusel.

Actualmente, Zharick León se encuentra participando en la serie de televisión “Operación Pacífico” interpretando a Fabiola, mientras que se prepara para co- protagonizar la serie “Vidas Posibles” bajo el personaje de Juana Hernandez.

Zharick León muestra en público por primera vez a sus hijos Luciano y Levana (Foto: Carrusel)

VIDEO RECOMENDADO

En “Pasión de Gavilanes”, Mario Cimarro fue Juan Reyes, un hombre fuerte y luchador que se enamora de la bella Norma Elizondo

“Pasión de gavilanes”: Mario Cimarro y la escena que fue motivo de risas