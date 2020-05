‘Pasión de Gavilanes’ se convirtió en una de las telenovelas más exitosas entre el 2003 y 2004. La la historia de amor de las hermanas Elizondo y los Reyes marcó a una gran generación de la década pasada y hasta el día de hoy se habla de una posible segunda temporada.

Han pasado 17 años desde su estreno y los fans quieren volver a ver juntos a Danna García y Mario Cimarro, sin embargo, esto parece que resultará ser imposible y más por las ultimas declaraciones que dio la protagonista de la telenovela.

A través de las redes sociales, la actriz colombiana hizo un ‘live’ en Instagram y contó los malos momentos que vivió durante las grabaciones de la exitosa telenovela de Telemundo ya que no logró encajar en el elenco.

¿QUÉ DIJO DANNA GARCÍA SOBRE PASIÓN DE GAVILANES?

A 17 años de su estreno, Danna García no guarda los mejores recuerdos de su participación en la telenovela ya que supuso una etapa muy dura para ella, tanto a nivel personal como profesional.

“Fue una época muy triste a nivel personal porque acaba de romper una relación, yo me iba a casar, regreso de Alemania a Miami, entré a la Universidad. Yo estaba en una época en donde lo último que yo estaba pensando era en ser actriz de novela o hacer algo exitoso”, se sinceró Danna en una reciente transmisión en vivo que realizó a través de Instagram junto con Lorena Meritano, la inolvidable Dínora Rosales.

A nivel profesional, la actriz tampoco encontró en sus compañeros de trabajo la familia que tanto hubiera querido encontrar en esos momentos tan complicados de su vida.

“Yo estaba muy sola”, reconoció Danna. “Yo no encontré una familia en Gavilanes, que me hubiera hecho mucha falta, encontré un freno de mano”, admitió.

Danna García y Mario Cimarro fueron los protagonistas de "Pasión de Gavilanes" (Foto: Telemundo)

La actriz también aseguró que su papel protagónico generó envidia entre algunas de sus compañeras de reparto.

“Nos habían vendido a todos como que éramos 6 protagonistas y creo que ese fue parte del problema de que yo encajara bien porque cuando empiezan los personajes de Mario y mío a ser como que en historia un poquito más protagonistas eso no cayó muy bien. No era culpa mía, pero terminas cargando el marrón, como dicen en España”, compartió Danna.

“Tal vez mis compañeras no sabían que yo no tenía ningún interés profesional, o sea yo no estaba buscando ni triunfar, ni ser la reina de las novelas haciendo eso, ni sobresalir porque mi corazón estaba todavía en una transición entre lo que yo venía de vivir de mi vida personal, que era mi prioridad, entonces cuando yo entro a Gavilanes yo creo que estaba como muy inocente o ignorante de lo que estaba pasando porque mi cabeza estaba en otro lado”, agregó.

No fue hasta bien avanzadas las grabaciones cuando Danna pudo percatarse de lo que estaba sucediendo a su alrededor.

“Como había esta desconexión entre la persona y la actriz, tampoco me daba mucho cuenta en un principio de cómo era el ambiente porque yo llegaba a grabar y estaba más preocupada como de aprenderme mis libretos y resolver mi estatus personal y no me daba mucho cuenta de todo lo que estaba generando este distanciamiento”, aseveró.

Sin entrar en demasiados detalles, Danna compartió que había gente dentro del elenco que se encargaba de poner a los demás en su contra. "Yo me doy cuenta tarde", reconoció.

Aunque en su momento lo vivido fue muy duro para ella, la actriz dejó lo sucedido en el pasado.

De quien sí guarda bonitos recuerdos Danna es de su pareja en la historia, Mario Cimarro.

“Yo le agradezco mucho a Mario, aparte del cariño que él tenía hacia mía, él creó una amistad muy cercana conmigo”, aseguró la recordada Norma Elizondo.

VIDEO RECOMENDADO

¿Por qué Sebastián Rulli está tan preocupado por su padre?

“El Dragón”: ¿por qué Sebastián Rulli está tan preocupado por su padre?