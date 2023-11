A casi un año de su historia de amor, Paulina Mercado y Juan Soler tienen una difícil prueba que superar. Y no es por temas románticos o de pareja, sino algo médico y personal: la enfermedad de la conductora de televisión. La presentadora ha revelado que padece una condición delicada y que, en los próximos días, será intervenida quirúrgicamente. Aunque tiene miedo, agradeció públicamente el apoyo del actor, quien ha estado a la altura de la situación con su amor.

Paulina Mercado y Juan Soler han tenido unos meses de ensueño con su relación sentimental. Incluso han compartido diversos temas, en redes sociales, lo que ha demostrado su química frente a las cámaras.

Por ello, los miles de seguidores que tienen se han conmovido con las lágrimas de Soler cuando Mercado decidió contar en público el estado complicado que vive. A pesar de los nubarrones, no pierden la esperanza de superar esta adversidad.

“En un tema así, no cualquiera jala y tú te has sido divino conmigo”, dijo Mercado a Soler sobre el constante apoyo que ha tenido el intérprete al enterarse de la difícil prueba que debe superar la celebridad.

¿CUÁL ES LA ENFERMEDAD DE PAULINA MERCADO?

Paulina Mercado tiene un tumor en la cabeza y será operada en los próximos días. Así lo informó la misma presentadora en su cuenta oficial de Instagram. No dijo cuándo será la intervención quirúrgica, pero agradeció el apoyo que ha recibido de Juan Soler, su pareja y compañero.

“Poca gente lo sabe, tengo un tumorcito en la cabeza. Me van a operar prontísimamente, pero es una operación que, amor, sí me da miedo porque, te parten el cráneo, te quitan una tapita, te quitan el tumor, y demás”, contó Mercado en dicha red social.

Agregó que “desde que me enteré, que ha sido estando contigo, tú me has acompañado de la manita en este proceso, yo que juego siempre a ser la mujer maravilla de que no pasa nada y hay que tener buena actitud... tú me has ayudado a soltarlo…”.

La conductora de televisión manifestó que el actor le ha acompañado en todas las etapas, tanto en sus estudios como en sus resonancias magnéticas. Juan, en ese momento, se quebró y lloró frente a las cámaras. Es un duro momento, pero la pareja tiene fe en que lograrán superar esta adversidad.

¿CÓMO SE CONOCIERON PAULINA MERCADO Y JUAN SOLER?

Paulina Mercado y Juan Soler fueron compañeros en el programa Sale el sol. Primero vivieron una amistad y después tuvieron una relación sentimental que confirmaron en enero de 2023.

Cuando eran amigos, ambos tenían pareja. Al término de esos romances, decidieron darse una oportunidad.

