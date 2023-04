Desde su ingreso como uno de los presentadores de “Sale el Sol”, Juan Soler supo ganarse el cariño de los seguidores del programa de Imagen Entretenimiento, principalmente debido a las curiosas historias y anécdotas que revelaba durante las emisiones del show.

Y es que el actor argentino, protagonista de telenovelas como “La mexicana y el güero” o “Bajo la misma piel”, se robó la atención del público con sus amenos comentarios, además de su relación con Paulina Mercado, quien también es colaboradora del programa.

Sin embargo, la celeb de México no ha estado libre de polémicas, sobre todo la que protagonizó al lado de Mónica Noguera y que lo volvió tendencia en redes sociales debido a la controversia que causó.

El actor argentino permaneció por un año y medio al frente de "Sale el sol" (Foto: Juan Soler / Instagram)

LA “BROMA” DE JUAN SOLER QUE MOLESTÓ A MÓNICA NOGUERA

Durante una dinámica del programa, los presentadores compartieron algunas curiosas historias, en la cual Paulina Mercado, novia de Juan Soler, halagó el físico de Mónica Noguera, principalmente sus largas piernas, lo cual sacó una sonrisa en la presentadora.

Sin embargo, Juan Soler fue más allá y aseguró que estas “se deben de ver increíbles en los hombros de cualquiera, se deben de ver impresionantes”, algo que no cayó bien en la presentadora, que rápidamente decidió cortar con el comentario.

“Juan Soler, compadre, cuidado, cuidado”, indicó con gesto cortante, sin poder disimular la incomodidad ante la “broma” del actor argentino.

EL MENSAJE DE DESPEDIDA DE JUAN SOLER DE “SALE EL SOL”

La edición del 28 de abril del programa marcó el último episodio con la presencia del veterano galán de telenovelas, por lo que decidió referirse a la polémica que protagonizó, además de dedicarle unas emotivas palabras a su actual pareja y compañera Paulina Mercado.

En una sección dirigida por su novia y que se llama “Enfrentados”, el artista de 57 años se refirió a su paso por el show de Imagen.

“Esto en donde quiero estar, donde está mi corazón y mi alma, en México, en un lugar en el que amo profundamente y donde está el amor de mi vida”, expresó.

Del mismo modo, agradeció a los colaboradores del programa por apoyarlo en un momento complicado y dejó en claro que no es una persona machista, esto pese a las críticas que recibe por su comentario.

“Agradezco mucho a las personas que me acompañaron, el amor que me dieron, a mi primer amor porque me formó, me hizo un hombre que ama profundamente a la mujer y que la respeta, a pesar de los chistes estúpidos que hago a veces”, explicó.

En ese sentido, el veterano galán de telenovelas indicó que si bien el comentario podía resultar polémico, este ocurrió en un ambiente de confianza, aunque no midió las consecuencias de este.

“Tengo la confianza para hacerlo porque me crie entre mujeres, tengo solamente mujeres alrededor mío y fue mi primer amor la que me enseñó eso”, aclaró.