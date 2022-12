Además de haber sido un gran futbolista, el brasileño Pelé también reconoció haber tenido algunas aventuras y ser muy enamorador, por lo que se relacionó con varias mujeres a lo largo de su vida, incluso casándose en tres oportunidades. Sin embargo, hubo una famosa mexicana que le dijo que no a sus intenciones de enamorarla.

El astro del fútbol, quien ha fallecido el pasado 29 de diciembre, ha estado con algunas celebridades —como Xuxa, con la que mantuvo una relación de 6 años—, así que intentar enamorar a alguien del ambiente artístico no era ajeno para él, por lo que decidió probar suerte con una cantante de México.

Sus intenciones solo quedaron en eso, pues ella no tenía ninguna atracción por él y todo quedó allí. Eso sí, la historia ha vuelto a cobrar importancia debido al fallecimiento del exfutbolista y porque esta cantante publicó una foto en su Instagram con un mensaje de despedida.

LA CANTANTE QUE RECHAZÓ A PELÉ

Durante la Copa del Mundo de México en 1986, Pelé fue como invitado y paseó por muchos lugres, en los que conoció a algunas celebridades de dicho país, incluyendo a una joven Isabel Lascurain que estaba experimentando los primeros años de éxito junto a la agrupación Pandora.

La cantante, quien por aquel entonces tenía 25 años de edad, deslumbró con su belleza a Pelé, por lo que intentó cortejarla para salir con ella, pero nunca fue aceptada sus invitaciones, tal y como se contó hace unos años en el programa de YouTube de Gloria Calzada.

Pelé ganó la Copa del Mundo de México 1970

¿CÓMO RECHAZÓ A PELÉ?

Isabel Lascurain reconoció haber conocido a Pelé en el Mundial de 1986 y que él intentó salir con ella, incluso llamando en varias oportunidades a su casa, en la que contestaron su hermano y su padre. Este último se mostró muy preocupado al respecto porque quería saber qué estaba pasando.

Según lo que cuenta ella, le respondió a su padre que no sabía nada y que no estaba interesado en él. Es más, reconoció que ni le gustaba y que lo veía como una persona mayor por la evidente diferencia de edad entre los dos. Y es que, en esa época, Pelé ya estaba por cumplir los 46 años.

“Me llamó como 3 veces, mi papá muy nervioso, me mandó llamar y me decía que, ‘qué onda’... le dije que a mí ni me gusta”, fueron algunas palabras de la famosa.

ISABEL LASCURAIN SE DESPIDE DE PELÉ

Al confirmarse la noticia del fallecimiento del futbolista, diversas personalidades en todo el mundo usaron sus redes sociales para expresar su tristeza por la información y, precisamente, Isabel Lascurain fue una de ellas.

En su cuenta de Instagram, la cantante de Pandora subió una fotografía junto al exfutbolista y le dedicó unas palabras de despedida.

“Se fue uno de los grandes, grandes del Futbol, El mejor jugador del mundo. Esta foto fue en el mundial de México 86. Descanse en paz ‘O Rei’ Pelé”, escribió.