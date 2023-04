El pasado 7 de abril, Amazon Prime Video estrenó la tercera temporada de “De viaje con los Derbez”, el reality que sigue las actividades de Eugenio Derbez al lado de su esposa Alessandra Rosaldo y sus hijos por diversos lugares del mundo.

A lo largo de las temporadas, la serie ha abordado momentos complicados dentro de la familia Derbez, como la relación de los hijos del actor con la última esposa de este, el curioso video con “La familia P.Luche” o el conflicto del actor de “Coda” contra el alcohol.

Pese a esto, la serie de Amazon Prime ha tenido la salida de algunos integrantes, un tema al cual se refirió Aislinn Derbez en una entrevista en la presentación de la tercera entrega.

Los integrantes de la tercera temporada de "De viaje con los Derbez" (Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

LA PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA DE AISLINN DERBEZ EN “DE VIAJE CON LOS DERBEZ”

En octubre de 2019, Amazon Prime Video estrenó “De viaje con los Derbez”, una serie reality protagonizada por el productor mexicano al lado de su esposa Alessandra Rosaldo y sus hijos Aitana, Vadhir, José Eduardo y Aislinn.

Además de la familia de Eugenio también han sido parte del show su exyerno Mauricio Ochmann y su nieta Kailani, los cuales no son parte de la tercera temporada de la serie, pues el primero se separó de Aislinn, mientras que la menor desapareció de la producción por decisión de su madre.

“Es complejo, ustedes vieron que la primera temporada se me complicó bastante, y que sí me sentía un poco incómoda porque sí dejar entrar cámaras a tu día a día, a tu parte personal”, indicó la mayor de los Derbez en conversación con “Hola!”

Mauricio Ochmann y la hija de Eugenio Derbez se convirtieron en padres de Kailani (Foto: Aislinn Derbez / Instagram)

LA AUSENCIA DE KAILANI EN EL REALITY

En la entrevista, la actriz de 37 años se refirió a la ausencia de su hija, asegurando que esto es por decisión suya y que así se lo comunicó a su padre, productor de la serie, y que este lo aceptó.

“Estoy tratando de esperarme lo más posible todavía a que no salga, porque tengo muchas ganas de preguntarle a ella y explicarle de lo que se trata”, explicó.

Según indicó la influencer y modelo mexicana, su intención es que sea la pequeña quien decida si desea que su imagen aparezca en la producción y llegue a todo el mundo a través de streaming.

“Explicarle: ‘oye, este es un reality, sale en la tele, salimos todos, ¿quieres formar parte o no?’. Siento que todavía a sus cinco años todavía no entiende bien el significado”, añadió Aislinn.

Del mismo modo, la mexicana insinuó que la ausencia de la pequeña podría extenderse algunas temporadas más, en caso de que la serie se renueve, pues esperará a que tenga la madurez suficiente para que decida de manera independiente.

“No creo que pronto, tal vez en un añito o dos años, ya le puedo preguntar con mucha más consciencia y que ella esté mucho más madura y que tenga esa posibilidad de decidir si le late, si es algo que le da emoción o es algo que no le gusta, no sabemos si le va a gustar estar frente a las cámaras”, comentó.