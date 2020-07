La muerte de Naya Rivera tomó por sorpresa a todos, y más a los fans de “Glee”. Y es que la actriz de 33 años tenía una gran cantidad de seguidores que esperaban ver aún más de su carrera artística.

El pasado 8 de julio, la actriz estadounidense de ascendencia puertorriqueña murió ahogada en el lago Piru, al noreste de Los Angeles, cuando paseaba en bote con su hijo. Naya se hizo conocida internacionalmente como Santana Lopez, su personaje en la comedia musical “Glee”.

De su paso por la serie musical, muchos recuerdan el escándalo que se creó por la enemistad de Naya Rivera con la coprotagonista de “Glee”, Lea Michele, a quien calificó de diva. Años después se sumarían a la denuncia ex integrantes del reparto, quienes señalaron que era prácticamente “insoportable” durante las grabaciones.

Naya Rivera murió ahogada el miércoles 8 de julio en el lago Piru, al noreste de Los Angeles (Foto: Instagram)

En su libro “Sorry Not Sorry: Dreams, Mistakes and Growing Up”, la fallecida actriz detalla su verdad, sobre la enemistad que tuvo con Lea Michele. Además, en una de sus últimas entrevistas, Naya dejó claro que no guardó rencor hacia ella. A continuación todos los detalles.

LA VERDAD DETRÁS DE LA ENEMISTAD DE NAYA RIVERA Y LEA MICHELE

Naya cuenta en su publicación que, aunque insiste en que los rumores sobre la disputa fueron “desproporcionados”, en el set a menudo las cosas se “calentaban”, especialmente cuando su personaje de Santana se convirtió en uno de los más sobresalientes. Asimismo, afirma que Michele “tuvo dificultades para separar el trabajo de la amistad” .

“Si me hubiera quejado de alguien o de algo, [Lea Michele] habría asumido que me estaba quejando de ella”, escribe Rivera. “Pronto, comenzó a ignorarme, y finalmente llegó al punto en que no me dijo una palabra durante toda la temporada 6. Lea y yo definitivamente no éramos las mejores amigas, y dudo que lo hubiéramos sido alguna vez”, reveló la actriz.

“Creo que a Rachel, quiero decir Lea, no le gustaba compartir el centro de atención” , resaltó.

Lea Michele ha recibido miles de comentarios negativos tras la desaparición de su ex compañera de trabajo, Naya Rivera. (AFP).

Por otro lado, en una de las últimas entrevistas que dio Naya Rivera la actriz habló nuevamente sobre su relación con Lea Michele. Fue en el programa de Andy Cohen en 2019, al que fue invitada Cohen para hablar sobre su pasado en “Glee” y responder algunas preguntas de sus fans.

Una joven llamó y preguntó si mantenía contacto con Lea pues recientemente le había dado ‘me gusta’ a la publicación que compartió de su anillo de compromiso. Rivera admitió que realmente no hablaba con ella y minimizó el ‘like’ que le dio a la foto de su colega señalando que “todos usan Instagram”.

Finalmente, cuando el presentador le preguntó si eso había sido una especie de ofrenda de paz, Naya contestó que realmente no tenía problemas con Lea.





