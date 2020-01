Shakira y Gerard Piqué son una de las parejas más estables del espectáculo mundial. La cantante y el jugador de fútbol se conocieron durante la Copa del Mundo Sudáfrica 2010 y desde aquel momento se volvieron inseparables hasta el día de hoy que llevan una relación muy solida.

Los novios se llevan 10 años de diferencia en la edad y a pesar de ellos no ha sido impedimento para llevar viento en popa su historia de amor y más con la llegada de sus pequeños Milán, de 7 años y Sasha, de 4.

Hace poco se rumoreo que Shakira y Gerard Piqué estarían a punto de separarse, pero la pareja salió a decir que habían estado viviendo algunos momentos muy tensos por la enfermedad de la cantante, pero que finalmente habían superado esta situación y estaban más unidos que nunca.

Muchos medios de espectáculos han afirmado que este 2020 llegarían al altar luego de nueve años de relación, pero la colombiana ha dicho que el matrimonio no es necesario en su historia de amor.

¿POR QUE SHAKIRA Y PIQUÉ NO CREEN EN EL MATRIMONIO?

En entrevista para el programa estadounidense 60 Minutes, Shakira, quien estará encargada de amenizar, junto a Jennifer Lopez, el espectáculo de medio tiempo del próximo Super Bowl, fue muy clara con su situación sentimental y habló sin tapujos pese a que Piqué estaba presente durante la grabación.

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, explicó la intérprete de Waka Waka ante la mirada fija del defensor del FC Barcelona, quien sonreía al escuchar hablar a su novia con tal sinceridad.

El jugador del Barça, al parecer, también está de acuerdo con la idea de no casarse ya que no dejaba de asentir ante la respuesta de su pareja.

