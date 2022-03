¿Por qué Zenitsu tiene un gorrión y no un cuervo? Esa es una de las preguntas que se han hecho los seguidores de “Demon Slayer” durante las dos temporadas que han aparecido en la televisión. En la serie “Kimetsu no Yaiba”, que mostrará grandes sorpresas en la temporada 3, el matademonios y su ave llamado Chuntaro tienen una relación muy particular, sobre todo en los momentos divertidos. Conoce aquí más sobre la razón de que el amigo de Tanjiro sea apoyado por un animal distinto.

Los cuervos habladores son personajes claves en la historia creada por Koyoharu Gotouge. Primero, se les asigna a los jóvenes que pasan la prueba final para formar parte del Cuerpo de Matademonios.

Luego, los acompañan para darles el lugar de sus misiones, donde los demonios están haciendo estragos, y también recogen información de las batallas y cómo se desarrollaron los hechos, lo que informan a los Hashira o al líder Kagaya Ubuyashiki.

En el manga, su participación se vuelve más activa cuando la batalla entre los matademonios y las Lunas Superiores se vuelve más intensa. De esta manera, las aves son cruciales para los guerreros. Entonces, queda suelta la pregunta de por qué Zenitsu tiene un gorrión.

Tanjiro sosteniendo a Chuntaro en "Demon Slayer". (Foto: Ufotable)

¿POR QUÉ ZENITSU NO RECIBIÓ UN CUERVO Y SÍ UN GORRIÓN EN “DEMON SLAYER”?

No hay una respuesta oficial ante la pregunta de por qué Zenitsu recibió un gorrión en lugar de un cuervo, de acuerdo a lo visto en el manga y el anime de “Demon Slayer”. La historia nos muestra cuando el joven matademonio ya está acompañado de Chuntaro, quien le pide ayuda a Tanjiro para que lo haga reaccionar en su próximo misión.

El gorrión, además, no puede hablar, por lo que hace sonidos onomatopéyicos o muerde y altera a Zenitsu para que entienda el mensaje. Mientras que los cuervos sí pueden articular oraciones y lo hacen de manera distinta según el matademonio asignado. Esa puede ser una clave para resolver el misterio de Zenitsu y Chuntaro.

Porque los cuervos van acorde a la personalidad de cada guerrero. La seriedad de Tanjiro, por ejemplo, se refleja en su ave. Entonces, que se le haya asignado un gorrión a Zenitsu puede decir mucho de la personalidad del poderoso usuario de la Respiración del rayo: amable, alegre, humilde, que a pesar de su pequeñez y su natural temor, puede salir a relucir en los contextos difíciles.

Y así lo ha demostrado Zenitsu sobre todo en el Arco del Distrito del Entretenimiento, defendiendo a los más débiles a pesar de su terror y enfrentándose a rivales más poderosos que él, como Daki. Lo que se potenciará sobre todo en las siguientes temporadas. El Zenitsu que se ve en el manga es un gorrión más fuerte, aunque con las divertidas y exageradas reacciones que lo caracterizan, tan necesarias para alivianar la tensión de la historia de “Demon Slayer”.

Zenitsu y Chuntaro en una cama de recuperación. (Foto: Ufotable)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TERCERA TEMPORADA DE “DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA”?

Por más que se hayan revelado ciertas imágenes de la siguiente entrega del anime, la fecha de estreno aún no ha sido dada a conocer. Sin embargo, hay especulaciones al respecto.

Teniendo en consideración lo que ha sucedido en las primeras temporadas de la serie, se cree que los nuevos episodios puedan llegar en los últimos meses del 2022.

No obstante, también existe la posibilidad de que se estrene esta nueva entrega en los primeros meses del próximo año, así que solo queda estar atento a las actualizaciones que informe Ufotable.

Tanjiro y su cuervo Kasugai en "Kimetsu no Yaiba". (Foto: Ufotable)

¿QUIÉN ES GYUTARO, EL HERMANO DE DAKI, LA SEXTA LUNA CRECIENTE?

Por otro lado, uno de los antagonistas de la temporada 2 de “Kimetsu no Yaiba” fue Gyutaro. El villano se presentó como el hermano de Daki, con quien comparte el título de la sexta Luna Creciente y, por lo demostrado en batalla, el que tiene más poder de los dos. Su aspecto está en las antípodas de la demonio: él es feo, tenebroso, y cada cierto tiempo se lastima hasta sangrar.

Además, le corroe la envidia de ver que Tengen Uzui no solo es fuerte sino que es un galán y alto. Pero lo más importante de Gyutaro es que usa una par de hoces que logran lastimar al Pilar del Sonido.

De esta manera, Gyutaro es el hermano de Daki con quien comparte el cuerpo, porque eso explica por qué la segunda no desapareció cuando Uzui le cortó el cuello de manera fácil. Ahora, en el próximo capítulo de “Demon Slayer” 2, se conocerá más del villano del Arco del Distrito del Entretenimiento.

Gyutaro en la temporada 2 de "Demon Slayer". (Foto: Ufotable)

¿DE QUÉ MANERA REAPARECIÓ RENGOKU EN “DEMON SLAYER”?

Mientras que la aparición de Rengoku, el Pilar del Fuego que murió en Mugen Train, se dio en la escena post-créditos del capítulo 8 de la temporada 2 de “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba”. En el adelanto de lo que traerá el siguiente episodio, Tengen Uzui y Rengoku conversan brevemente.

Los seguidores del anime lo consideraron la mejor escena poscréditos hasta el momento por la emoción que vivieron cuando se escuchó a Rengoku diciéndole que protegiera a Tanjiro, Inosuke y Zenitsu, además de que le bromeara al Pilar del Sonido por el tema de sus esposas.

En el desarrollo de la nueva entrega se vio cómo Tengen se compara con Rengoku mientras pelea, envenenado, contra los hermanos Daki y Gyutaro. Tanjiro también recuerda a su maestro cuando observa la voluntad de pelea del Hashira. Por ello, la mencionada escena post-créditos no se sintió para nada forzada sino todo lo contrario: tocó la sensible herida que los fans tiene por la partida del Pilar del Fuego.

