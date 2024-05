Las nuevas mentirosa regresan en la segunda temporada de “Pretty Little Liars”, cuarta serie de la franquicia del mismo nombre. En los nuevos episodios del drama adolsecente de suspenso creado por Roberto Aguirre-Sacasa y Lindsay Calhoon Bring para Max, Imogen, Tabby, Faran, Mouse, Noa y Kelly lidian con nuevos trabajos, nuevas relaciones y, por supuesto, nuevos peligros. ¿Qué actores regresan en la entrega en las que las protagonistas enfrentarán a una villana conocida como Bloody Rose? ¿Quiénes se suman al elenco? A continuación, te comparto la lista de actores y personajes.

Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles, Maia Reficco y Mallory Bechtel vuelven como los personajes principales de la segunda temporada que se inspira en películas de terror clásicas como “Texas Chainsaw Massacre” y “Midsommar”. Mientras que Alex Aiono, Jordan González y Elias Kacavas han sido promovidos a roles regulares.

“Pretty Little Liars: Summer School” también cuenta con nuevas incorporaciones. Se trata de Ava Capri, Antonio Cipriano, Noah Alexander Gerry y Loretta Ables Sayre. De hecho, Aguirre-Scasa dijo a Cosmo, el 19 de marzo de 2024, que “una de las cosas que nos entusiasma tanto es presentar nuevos personajes y nuevos intereses amorosos. Se siente muy veraniego tener aventuras y romances de verano”.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “PRETTY LITTLE LIARS: SUMMER SCHOOL”

1. Ava Capri como Jen

Ava Capri, que apareció en producciones como “Parks and Recreation”, “Etiquetad@s”, “Staties”, “Love, Victor”, “Do Revenge”, “December” y “Reply”, asume el rol de Jen, que de acuerdo con la descripción oficial es la excompañera de celda del reformatorio de Noa, quien “regresa a la escuela entre las mentirosas titulares y atrae a Noa a su desordenado drama”.

Ava Capri da vida a Jen, la excompañera de celda de Noa en un centro de detención juvenil, en "Pretty Little Liars: Summer School" (Foto: Max)

2. Antonio Cipriano como Johnny

Antonio Cipriano, que apareció en series como”City on a Hill”, “The Sex Lives of College Girls” y “Treasure: Edge of History”, interpreta a Johnny “Pretty Little Liars: Summer School”. Se trata de “un jugador autoproclamado que trabaja junto a Imogen en Millwood’s Ice Creamery. Al principio, es un camino difícil, pero pronto Johnny derrite el corazón de Imogen”.

Antonio Cipriano interpreta a Johnny, el nuevo interés amoroso de Imogen, en la serie "Pretty Little Liars: Summer School" (Foto: Max)

3. Noah Alexander Gerry como Christian

Noah Alexander Gerry, que fue parte de “A.N.T. Farm: Escuela de talentos”, “Henry Danger”, “All About the Washingtons”, “The Young and the Restless”, “Family Reunion”, “Fuller House”, “Grey’s Anatomy”, “Grown-ish”, “Colin in Black and White” y “Staton 19″, da vida a Christian, “un inteligente y encantador recién llegado de la ciudad de Nueva York que consigue un trabajo junto a Tabby en el Orpheum. Estos dos cinéfilos pronto desarrollan un romance sacado de una película (de terror)”.

Noah Alexander Gerry como Christian, quien trabaja junto a Tabby en el Orpheum, en la serie "Pretty Little Liars: Summer School" (Foto: Max)

4. Loretta Ables Sayre como Lola

Loretta Ables Sayre, que apareció en la serie “The White Lotus”, es la encargada de interpretar a Lola, “la querida abuela de Mouse que ha venido a Millwood para vivir con ella durante el verano. Pronto, Mouse comienza a preocuparse por Lola cuando se involucra demasiado en una comunidad en línea similar a Creepypasta”.

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “Pretty Little Liars: Summer School”:

Bailee Madison como Imogen Adams

Chandler Kinney como Tabby Haworthe

Zaria como Faran Bryant

Malia Pyles como Minnie ‘Mouse’ Honrada

Maia Reficco como Noa Olivar

Alex Aiono como Shawn Noble

Jordan Gonzalez como Ash Romero

Elias Kacavas como Greg Mantzoukas

Annabeth Gish como la Dra. Sullivan

¿DE QUÉ TRATA “PRETTY LITTLE LIARS: SUMMER SCHOOL”?

En una entrevista con Cosmopolitan, Aguirre-Sacasa confirmó que “Pretty Little Liars: Summer School” es “casi una continuación directa del final de la temporada 1. Terminamos más o menos en Nochebuena, con nuestra increíble última matanza, que es A matando a Chip y A. Y luego retomamos la mañana de Navidad con Imogen y Tabby desenvolviendo los regalos de Navidad con la mamá de Tabby y recibiendo una llamada telefónica de pánico. Y eso es todo en el primer minuto del episodio, así que definitivamente estamos retomando justo donde lo dejamos de una manera realmente trepidante”.

¿CÓMO VER “PRETTY LITTLE LIARS: SUMMER SCHOOL”?

Los dos primeros episodios de “Pretty Little Liars: Summer School” se estrenarán en Max el jueves 9 de mayo de 2024, mientras que el resto de capítulos se transmitirán semanalmente hasta el 20 de junio.