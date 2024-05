Imogen, Tabby, Faran, Mouse, Noa y Kelly deben enfrentar a un nuevo villano en “Pretty Little Liars: Summer School”, la segunda temporada de la cuarta serie de la franquicia creada por Roberto Aguirre-Sacasa. En los primeros episodios de la nueva entrega de la serie de Max, las PLL esperan los resultados del juicio de A y se toman un merecido descanso. Además, siguiendo el consejo de la Dra. Sullivan, aprovechan al máximo sus veranos. Sin embargo, otra amenaza lo altera todo una vez más. ¿Cuántos episodios tiene la segunda temporada y cuándo se estrenan? A continuación, te comparto estos datos.

“¡Estamos más que emocionados de continuar contando historias con nuestro increíble grupo de pequeñas mentirosas, explorando sus amistades, sus romances, sus secretos y su condición de reinas del grito supremas!” escribieron Aguirre-Sacasa y Calhoon Bring. “Un agradecimiento eterno a los fans que han acogido esta nueva versión de terror de Pretty Little Liars , que continuaremos, por supuesto”.

Bailee Madison, Chandler Kinney, Zaria, Malia Pyles, Maia Reficco y Mallory Bechtel vuelven como los personajes principales de la segunda temporada de “Pretty Little Liars: Summer School”, que se inspira en películas de terror clásicas como “Texas Chainsaw Massacre” y “Midsommar”. Mientras que Alex Aiono, Jordan González y Elias Kacavas han sido promovidos a roles regulares. A ellos se suman, Ava Capri, Antonio Cipriano, Noah Alexander Gerry y Loretta Ables Sayre.

Antonio Cipriano interpreta a Johnny, el nuevo interés amoroso de Imogen, en la serie "Pretty Little Liars: Summer School" (Foto: Max)

¿CÓMO VER “PRETTY LITTLE LIARS: SUMMER SCHOOL”?

Los dos primeros episodios de “Pretty Little Liars: Summer School” se estrenaron en Max el jueves 9 de mayo de 2024 a las 3:00 am. ET / 12:00 am. PT. Mientras que los otros seis capítulos se transmitirán semanalmente hasta el 20 de junio.

Por lo tanto, para ver la nueva temporada de “Pretty Little Liars” solo se necesita una suscripción a dicha plataforma de streaming.

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE “PRETTY LITTLE LIARS: SUMMER SCHOOL”

Chapter Eleven: Loose Ends: 9 de mayo de 2024

Chapter Twelve: Summer Lovin: 9 de mayo de 2024

Chapter Thirteen: Sweet Sixteen: 16 de mayo de 2024

Chapter Fourteen: When a Stranger Calls Back: 23 de mayo de 2024

Chapter Fifteen: Friday the 13th: 30 de mayo de 2024

Chapter Sixteen: Hell House: 6 de junio de 2024

Chapter Seventeen: The Bogeyman: 13 de junio de 2024

Chapter Eighteen: Final Exam: 20 de junio de 2024

TRÁILER DE “PRETTY LITTLE LIARS: SUMMER SCHOOL”

¿DE QUÉ TRATA “PRETTY LITTLE LIARS: SUMMER SCHOOL”?

De acuerdo con la descripción de Max, “tras los desgarradores acontecimientos de ‘Pretty Little Liars: Original Sin’, nuestras Pretty Little Liars se enfrentan a un destino peor que la muerte: la escuela de verano. Sin embargo, Millwood High no es lo único que se interpone en el camino de sus divertidos trabajos de verano y sus nuevos y soñadores intereses amorosos. Un nuevo villano, que puede o no tener una conexión con A, ha llegado a la ciudad y va a ponerlos a todos a prueba.”

En una entrevista con Cosmopolitan, Aguirre-Sacasa confirmó que “Pretty Little Liars: Summer School” es “casi una continuación directa del final de la temporada 1. Terminamos más o menos en Nochebuena, con nuestra increíble última matanza, que es A matando a Chip y A. Y luego retomamos la mañana de Navidad con Imogen y Tabby desenvolviendo los regalos de Navidad con la mamá de Tabby y recibiendo una llamada telefónica de pánico. Y eso es todo en el primer minuto del episodio, así que definitivamente estamos retomando justo donde lo dejamos de una manera realmente trepidante”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “PRETTY LITTLE LIARS: SUMMER SCHOOL”

Bailee Madison como Imogen Adams

Chandler Kinney como Tabby Haworthe

Zaria como Faran Bryant

Malia Pyles como Minnie ‘Mouse’ Honrada

Maia Reficco como Noa Olivar

Ava Capri como Jen

Antonio Cipriano como Johnny

Noah Alexander Gerry como Christian

Loretta Ables Sayre como Lola

Alex Aiono como Shawn Noble

Jordan Gonzalez como Ash Romero

Elias Kacavas como Greg Mantzoukas

Annabeth Gish como la Dra. Sullivan