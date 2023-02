Como es costumbre, Netflix sigue produciendo series de gran realización audiovisual y una gran trama que promete colocarla como la plataforma líder del streaming a nivel mundial. En tal sentido, y luego del éxito de “La chica de Nieve”, la compañía estadounidense estrenó recientemente la tercera temporada de “Outer Banks”, ficción que mezcla la aventura, el drama y, ahora, la famosa leyenda de El Dorado.

No hay duda de que las series de ficción siguen cautivando al público en pleno 2023, sobre todo, si tenemos producciones de antaño como “Wednesday” o “The Last of Us”. Sin embargo, la nueva temporada de “Outer Banks” y su clara referencia al mítico tesoro de El Dorado nos pone los pelos de punta dada su gran historia dentro del mundo real, más allá del cine y las películas del sétimo arte.

Recordemos que, en la segunda temporada y luego de encontrar la Cruz de Santo Domingo, fueron los Pogue quienes regresaron con la idea de encontrar pistas e indicios de la existencia de El Dorado. De esta manera, uno de los mayores misterios de la humanidad entró en acción dentro de la serie dirigida por Jonas Pate .

Chase Stokes como John B, Madelyn Cline como Sarah Cameron y Carlacia Grant como Cleo en la temporada 3 de "Outer Banks" (Foto: Netflix)

Pero, debido a la repercusión que tiene “Outer Banks” en el mundo del streaming, miles de seriéfilos y aficionados a las leyendas comenzaron a preguntarse si en realidad la existencia de El Dorado existió. Por ello, en MAG te contamos el origen de este fabuloso mito que posee varios siglos de vigencia.

¿REALMENTE EXISTIÓ EL DORADO?

A lo largo de la historia, Sudamérica fue vista como la gran cuna del oro y los metales preciosos de la humanidad, ya sea por cercanía a las minas más importantes del planeta o su vasta riqueza natural. En tal sentido, “Outer Banks” decidió incluir uno de los mitos más sonados de la región dentro de su trama, pero, ¿Realmente existió?

Aunque El Dorado no fue debidamente representado como en la tercera temporada de la serie, debemos señalar que la ciudad de oro y diamantes se basa en una historia real. De acuerdo a los incontables libros y reseñas, fue el ibérico Diego de Ordaz quien señaló una ciudad sumamente parecida a El Dorado a mediados de 1531 durante una travesía al río Orinoco, ubicado entre Venezuela y Colombia.

La serie "Outer Banks" estrenó recientemente su tercera temporada (Foto: Netflix)

Posteriormente a ello, Ordaz murió mientras buscada intentar el oro durante una expedición, pero esto solamente marcó el inicio de una oleada de descubridores y aventureros que ansiaba encontrar la metrópolis dorada. Sin embargo, y hasta la fecha , ninguno de los osados investigadores logró tener alguna prueba de la existencia de dicha fortaleza repleta de metales preciosos.

En lo que a la ficción respecta, debemos aclarar que “Outer Banks” logra combinar con prolijidad detalles importantes sobre la leyenda real de El Dorado, como es la ubicación aledaña al río Orinoco o la historia del soldado español. No obstante, nunca hubo cuentas de oro tal y como son presentados en la serie.

"Outer Banks" fue estrenada en abril del 2020 (Foto: Netflix)

Otro detalle narrado dentro de “Outer Banks” es acerca de la maldición, en donde se presume una supuesta maldición a todos aquellos que busquen pistas de la ciudad. Un detalle muy importante, en especial, si creemos la importancia que tuvo la religión a mediados del milenio pasado.

LA INSERCIÓN DE EL DORADO EN “OUTER BANKS”

La inclusión de leyendas de la realidad dentro de la serie son parte de la estrategia de la producción para seguir manteniendo cautivo a su público. Más allá de seguir la línea del romance juvenil, la historia de El Dorado dentro de la ficción es una fórmula del éxito garantizado en megaproducciones ya conocidas, siendo “Indiana Jones” o “National Treasure”, alguna de las más sonadas.

Pero no solamente existe eso en el plano cinematográfico, pues recordemos que la saga de videojuegos “Uncharted” logró prosperar gracias a la utilización de leyendas del mundo real dentro de su historia narrada en primera persona.

Ahora, si tenemos en cuenta la producción estadounidense, es obvio que no seguirá al pie de la letra toda la leyenda sudamericana de El Dorado, sino que podrá usarla como un recurso que les permita desarrollar con mayor protagonismo o heroicidad a sus personajes.