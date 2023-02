En el episodio 6 de “The Last of Us”, se han introducido a varios personajes que van a ser importantes en las próximas temporadas de la serie de HBO Max. El asentamiento de Jackson será una locación recurrente en el futuro y Dina pudo pasar desapercibido, pero esto es lo que sabemos sobre ella.

El domingo 19 de febrero se mostró que Ellie y Joel pudieron encontrar a Joel en la comuna autosustentable en una alejada región de Wyoming. Los protagonistas disfrutaron de una comida caliente, pero hubo alguien que llamó la atención del público.

Cuando Ellie estaba comiendo, se dio cuenta que una chica la miraba de lejos, por lo que le llamó la atención por fisgonear. A partir de ello, muchos conocedores especularon que podría tratarse de Dina y, considerando las declaraciones de los creadores de la serie, es un planteamiento correcto.

“Es ambiguo. Alguien está mirando a Ellie. Me pregunto quién podría ser, teóricamente o no. Lo averiguaremos algún día”, dijo Craig Mazin en el podcast oficial de “The Last of Us”.

Asimismo, Neil Druckmann aclaró aún más la situación: “La primera vez que Dina conoció a Ellie fue muy similar a lo que pasó aquí (en el episodio 6). No significa que sea Dina, pero tampoco significa que no lo sea”.

Aunque no quisieron spoilear lo que está por venir, los que conocemos la historia original sabemos a lo que se refieren. Si es que ustedes también quieren averiguarlo, continúen leyendo, pero tomen en cuenta que habrá muchos SPOILERS.

Dina se escondió detrás de una viga y veía cómo Ellie comía en el episodio 6 de "The Last of Us" (Foto: HBO)

¿QUIÉN ES DINA EN “THE LAST OF US”?

Dina es un personaje principal en el videojuego “The Last of Us Parte II”, lo que significa que aparecerá más en la temporada 2 de la serie.

Se le conoce por ser la pareja de Ellie, quien la ayuda a buscar venganza y con la que luego forma una familia.

DATOS DE DINA

Género: Femenino

Femenino Fecha de nacimiento: post-apocalipsis

post-apocalipsis Edad: En la temporada 1 es una adolescente

En la temporada 1 es una adolescente Lugar de nacimiento: Desconocido

Desconocido Parientes: Talia y JJ

Talia y JJ Pareja: Jesse y Ellie

Jesse y Ellie Localización: Condado de Jackson, Wyoming

Condado de Jackson, Wyoming Ocupación: Vigilante de la comunidad de Jackson y granjera

¿CÓMO SE CONOCIERON ELLIE Y DINA?

En los videojuegos de Naughty Dog, se revela que Dina y Ellie se conocieron en el comedor de Jackson cuando la joven inmune recién llegó al lugar.

“Estaba abrumada por toda la comida”, le dijo Ellie mientras montaban a caballo, a lo cual Dina aseguró que la pudo ver.

“Recuerdo haber pensado ‘¿Quién es esta chica que se está robando toda la cecina?’”, le respondió.

¿CUÁLES SON LOS ORÍGENES DE DINA?

No se conoce mucho de la historia de Dina antes de conocer a Ellie, más que antes no vivía en la comunidad de Jackson. Cuando tenía 10 años, mató a un hombre que trató de atacar a su mamá.

En algún momento después de eso, quedó huérfana y fue criada por su hermana mayor, Talia.

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE DINA Y ELLIE?

Inicialmente, Dina y Ellie solo eran amigas, pues la primera mantenía una relación con Jesse, uno de los chicos de la comunidad de Jackson. Sin embargo, ellos terminan y, poco tiempo después, hay una celebración en la iglesia del asentamiento, donde ambas bailan y Dina besa a Ellie.

Dina y Ellie bailando en el videojuego de "The Last of Us" (Foto: Naughty Dog)

Desde entonces, ambas se vuelven inseparables y son asignadas juntas a patrullar una zona fuera de la comunidad. Después de una tormenta, deben tomar refugio en una biblioteca, donde comparten un momento aún más íntimo y apasionado.