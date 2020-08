Tiziano Ferro se convirtió en uno de los cantantes italianos más populares de América Latina. El intérprete logró ganarse el corazón de sus fans gracias a su canción “Tardes negras”, luego vinieron muchas más baladas que poco a poco lo convirtieron en uno de los artistas más cotizados de los años 2000.

El cantante se encontraba en la cima del éxito hasta que en el 2006 un desafortunado comentario sobre las mujeres mexicanas hizo que todo se desplome y poco a poco sea olvidado en esta parte del planeta.

Hoy a sus 40 años se encuentra en otra etapa de su vida , disfrutando del amor de su esposo y su nueva carrera artística.

¿QUÉ PASÓ CON TIZIANO FERRO?

Era 2006 y Tiziano Ferro se presentó en un programa de su país, Che Tempo Fai, de la RAI, donde fue cuestionado sobre las mujeres más bellas del mundo.

“No es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo, con todo respeto, pues son bigotonas. Entiendo y lo siento, pero incluso ellas mismas lo saben”, dijo Tiziano ante la sorpresa del propio conductor de la emisión, quien aseguró que las mexicanas eran de las más bellas del mundo.

Ferro no se detuvo y sentenció “¿pero cuántas, Salma Hayek, solo he visto una?”.

Quizás el cantante pensó que sus comentarios quedarían ahí, pero llegaron hasta México, donde sus palabras causaron indignación.

Consciente del escándalo y los problemas que tendría en su carrera, Tiziano declaró: “Fue un programa cómico; no fueron declaraciones serias, es una estupidez pensar que yo pienso eso de la mujer mexicana. Espero me perdonen y México me brinde una nueva oportunidad. Soy un ser humano, me equivoco y me equivoqué. Pagaré, lo sé”.

En octubre de 2006, aún sin reponerse del escándalo, Tiziano declaró al diario La Jornada que lo que hizo fue inmaduro. “Me gustaría ver la luz al final del túnel… Pasó en el lugar más importante: México fue mi casa después de Italia”.

Tiziano siguió con su carrera musical pero sin tanta acogida como al inició, así que en 2009 lanzó a la venta en español el disco A mi edad y en 2011, El amor es una cosa simple.

Tiziano Ferro se casó en secreto con su novio: "La vida y sus vueltas imprevisibles"

REVELÓ SU SEXUALIDAD

Años después del escándalo en México, al parecer, la vida de Tiziano Ferro era tranquila, pero en 2010 volvió a dar qué hablar, pero no por sus canciones, sino por la publicación de su autobiografía en la que reveló ser homosexual.

Trent’anni e una chiacchierata con papa (Treinta años y una plática con papá) es el nombre del libro en el que Tiziano escribió: “Tengo ganas de enamorarme de un hombre”.

En una entrevista previa para Vanity Fair, Tiziano reveló que desde hacía tiempo no estaba bien y le llevó algunos años analizar ciertas cosas como su relación con la homosexualidad.

SE CASÓ CON OTRO HOMBRE

Luego de revelar que era homosexual, el cantante italiano se enamoró de Victor Allen. Después e tres años de relación, el artista y el publicista estadounidense se casaron en dos ocasiones. La primera, el 25 de junio de 2019 en Los Ángeles, en una ceremonia con cien invitados. Unos días después, el 13de julio se volvieron a dar el ‘sí,quiero’ en Italia. En esta ocasión, a la boda, que tuvo lugar en la localidad costera de Sabaudia, asistieron 40 personas, entre familiares y amigos.

Tiziano Ferro se casó con el empresario Víctor Allen. (Foto: Instagram)

Actualmente la pareja reside en Estados Unidos y tienen el gran deseo de convertirse en padres, así que ellos consideran que en este país, la situación es relativamente más fácil o más bien hay diferentes soluciones para esto.

Tiziano Ferro suele compartir en su cuenta de Instagram imágenes de su vida cotidiana, junto a familiares, amigos y esposo. También da cuenta de sus actividades en la música y suele lucir sonriente.

Tiziano Ferro se casó con su novio y lo celebró con tierna publicación en Instagram. (Foto: @tizianoferro)

