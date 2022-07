¿Qué pasará en “Inocentes”? La telenovela turca se despide del público español con su gran final. Antena 3 emitirá el martes 12 de julio el último capítulo del drama protagonizado por Ezgi Mola, Birkan Sokullu y Merve Dizdar, junto a un talentoso elenco de actores que forman parte de esta exitosa ficción.

La producción turca, titulada originalmente “Masumlar Apartmani”, llegó por primera vez a España el 22 de julio del 2021 y tuvo muy buena acogida entre el público. Tras llegar a su final, la serie de televisión “Hermanos” (“Kardeşlerim”) tomará su lugar en la programación de la cadena.

El futuro de Safiye, Han y Gülben, junto al resto del elenco, se conocerá esta semana. En ese sentido, te contamos las 5 cosas que pasaron en “Inocentes” en el capítulo que se emitió el lunes 11 de julio a través de Antena 3 en España.

Los actores Ezgi Mola, Birkan Sokullu y Merve Dizdar son los protagonistas de la telenovela "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

¿QUÉ PASÓ EN EL CAPÍTULO DEL LUNES 11 DE JULIO DE “INOCENTES”?

1. Naci sorprende a Safiye

Luego de su fiesta sorpresa, Naci recibe otro regalo de Safiye. La joven volvió a sorprenderlo llevándole a la casa del bosque que siempre quisieron tener. Ahora es él quien quiere sorprender a su mujer y le entrega unos papeles: son los papeles de inscripción para que Safiye continúe con sus estudios.

Aunque al principio la joven se queda muy pensativa porque cree que Naci se avergüenza de ella, se queda pensando en la posibilidad de volver a estudiar.

Naci sorprende a Safiye (Foto: OGM Pictures)

2. La propuesta de Neriman a Ege

Neriman no puede creer que Ege vaya a renunciar a su sueño de estudiar en el extranjero gracias a la beca que le han concedido en el colegio. Por eso, sin pensárselo dos veces le dice a Memduh que hable con su nieto para intentar que cambie de opinión.

Parece que resulta efecto porque Ege le cuenta a Neriman que se irá al extranjero ql año que viene, pero con una condición: que ella le acompañe. Pero lo que no se imaginaba es que su novia le fuera a decir que ahora no puede irse porque no puede dejar de lado a su familia.

La propuesta de Neriman a Ege (Foto: OGM Pictures)

3. Han le vuelve a pedir matrimonio a Ceylan

Han ha logrado despedirse para siempre de todos los fantasmas de su pasado. El empresario ha cerrado para siempre el cuarto de calderas y ahora quiere centrarse en vivir una nueva vida junto a Ceylan.

Más seguro que nunca de sus sentimientos, Han va a buscarla para confesarle todos sus sentimientos y vuelve a pedirle que se case con ella. ¿Aceptará su propuesta?

Han le vuelve a pedir matrimonio a Ceylan (Foto: OGM Pictures)

4. La ayuda de Manolya

Manolya ha sido una persona fundamental para la recuperación de Safiye y Gülben. Las ayudó en los momentos más complicados y les proporcionó la calma que tanto necesitaban en sus momentos de más tensión. Gracias a ella han conseguido una cosa muy importante: Perdonarse a ellas mismas.

Las hermanas agradecen a su doctora y Gülben le confiesa que ojalá su hija cuando sea mayor pueda también ayudar a todas esas personas inocentes que alguna vez creyeron que era culpables.

La ayuda de Manolya (Foto: OGM Pictures)

5. La transformación de las hermanas Derenoğlu

Safiye transformará el cuarto de la basura en un taller de juguetes, junto a Anyl. Además, la joven disfrutará plenamente su relación con Naci.

Gülben, por su parte, escribirá un libro sobre su vida y conseguirá el reconocimiento público como autora.

Las actrices Ezgi Mola (Safiye Derenoğlu Ataç) y Merve Dizdar (Gülben Derenoğlu) durante el capítulo final de "Inocentes" (Foto: OGM Pictures)

¿CÓMO VER “INOCENTES” EN ESPAÑA?

Si te encuentras en España, recuerda que puedes ver la serie “Inocentes” a través de la cadena televisiva Antena 3. Podrás disfrutar los últimos capítulos de la producción el lunes 11 y martes 12 de julio, a partir de las 23:30 horas.

Además, no olvides que puedes acceder a las entregas de la telenovela desde la plataforma de streaming ATRESplayer PREMIUM. Con tu suscripción, tendrás acceso a los últimos episodios y material adicional de la ficción.