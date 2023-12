HBO Max está llena de joyas ocultas, novedades interesantes y otro gran número de películas, series y documentales para todos los gustos. Pero también tiene una obra maestra de la televisión estadounidense: “The Wire”. Si no has visto la creación de David Simon, no sabes lo que te estás perdiendo: una incursión por el lado más sórdido y brutal de Baltimore, una de las ciudades más violentas de Estados Unidos. La producción tiene de todo: intriga, acción, conflictos personales y sociales, dramas, romances, racismo, muertes, cultura popular. Una maravilla que puedes ver en la plataforma de streaming.

Simon se basó en las experiencias que tuvo como reportero del diario Baltimore Sun. Pisó la calle y supo moldear las noticias que cubría en una historia que captó la esencia y los problemas de su localidad.

La temporada 5 de “The Wire”, por ejemplo, es una parte que debería dejarse como tarea a los estudiantes de Periodismo en el mundo. Se muestra un caso emblemático de cómo no ser reportero y también de la realidad del mundo de los medios de comunicación. Una clase maestra.

De igual forma, en las otras temporadas, la serie aborda otras aristas del mundo criminal, policial y social de Baltimore. Antes de saber más sobre la trama de “The Wire”, te dejamos un video con las mejores líneas del programa de televisión disponible en HBO Max.

¿DE QUÉ TRATA “THE WIRE”?

“The Wire” sigue el trabajo de seguimiento y escucha de un grupo policial formado de manera imprevista, por no decir improvisada. La suerte de la casualidad de sus miembros es que logran una labor sólida para ir detrás de los principales narcotraficantes de Baltimore. Por supuesto, antes de eso, tienen que pasar por algunos conflictos, como casos de abuso policial, racismo, corrupción e ineptitud.

El retrato que hace Simon sobre los policías, criminales y civiles dentro de la serie está conformada por una miríada de dimensiones, sacándolos del papel para convertirlos en personajes de carne y hueso, icónicos, con un desarrollo notable en cada episodio.

La trama de “The Wire” no avanza lento pero sí cuesta un poco acostumbrarse al comienzo a tantos personajes, como si continuaran una ficción ya avanzada, pero el paso de los capítulos logra amalgamados y esa atmósfera de desconcierto se diluye para dar paso a otras sensaciones, como la intriga y frustración del trabajo policial ante tantas trabas burocráticas y boicot interno para atrapar a los malos.

Los malos que también se confunden con los buenos. Porque no solo la calle está manchada por la droga y la sangre, sino que también las instituciones que deben velar por los ciudadanos de Baltimore. La política y la policía son dos pilares en los que “The Wire” muestra las distintas caras de la corrupción, la indolencia de los gobernantes y los movimientos sucios solo para beneficiar a algunos.

La realidad en “The Wire” suele ser durísima, pero también hay lugar para las redenciones, la esperanza y el cambio en medio de la oscuridad de la decadencia. Y para el humor, el placer, el amor. Una serie completa que deberías ver sí o sí en HBO Max.

Dominic West como James ‘Jimmy’ McNulty, el personaje protagónico de "The Wire", en el último episodio de la serie. Es uno de los personajes más notables, entre su autodestrucción y sentido de justicia (Foto: HBO Entertainment)

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE WIRE”

Dominic West como James ‘Jimmy’ McNulty

John Doman como William A. Rawls

Wendell Pierce como William ‘Bunk’ Moreland

Sonja Sohn como Shakima ‘Kima’ Greggs

Lance Reddick como Cedric Daniels

Idris Elba como Russell ‘Stringer’ Bell

Michael K. Williams como Omar Little

Wood Harris como Avon Barksdale

Andre Royo como Reginald ‘Bubbles’ Cousins

Jamie Hector como Marlo Stanfield

Gbenga Akinnagbe como Chris Partlow

J. D. Williams como Preston ‘Bodie’ Broadus

Chad Coleman como Dennis ‘Cutty’ Wise

Maria Broom como Marla Daniels

Felicia Pearson como Snoop Pearson

Domenick Lombardozzi como Herc Hauk

Deirdre Lovejoy como Rhonda Pearlman

