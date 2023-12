Ya es una realidad. “Rick and Morty: The Anime” ha sido anunciado como una de las novedades de Adult Swim. Después del final de la temporada 7 de “Rick and Morty”, la empresa lanzó más información sobre la versión anime de una de las series de televisión más icónicas de los últimos años. Si las aventuras de Rick y Morty son geniales, se espera que con una animación japonesa sea aún más increíble.

El anime de “Rick and Morty” tiene su origen en 2020, cuando Takashi Sano lanzó cinco cortos en YouTube con Rick y Morty en dicho formato, por pedido de Adult Swim. El éxito fue rotundo al punto de que los videos se viralizaron en la red.

De esta manera, la compañía mandó a hacer una temporada completa con ese estilo, lo que ahora se conoce como “Rick and Morty: The Anime”, el cual está supervisado por Sano, la mente detrás de las primeras versiones.

Primero se pensó que el anime de “Rick and Morty” se estrenaría en 2023, pero Adult Swim tiene otros planes. Te contamos lo que se sabe de la nueva entrega del show animado después del final de la temporada 7.

¿DE QUÉ TRATA “RICK AND MORTY: THE ANIME”?

La trama de “Rick and Morty: The Anime” será igual a la que se ha visto en la serie matriz: Rick Sánchez y su nieto Morty tienen aventuras espectaculares entre universos con inventos cada vez más alucinantes y el tiempo estirándose de manera inusual.

No se sabe si se mostrarán las mismas historias que se han visto en la serie animada de Adult Swim. Sin lugar a dudas, el gran cambio y la apuesta en cuanto al anime de “Rick and Morty” es en las posibilidades que entrega la animación japonesa.

Adult Swim, por el momento, no ha dado más detalles del argumento principal que tendrá su nueva apuesta de animación después de la temporada 7 de “Rick and Morty”. En los próximos meses habrá más novedades al respecto.

“Rick and Morty: The Anime” toma el estilo de animación japonés con su estilo irreverente (Foto: Adult Swim)

¿CUÁNDO SE ESTRENA “RICK AND MORTY: THE ANIME”?

“Rick and Morty: The Anime” se estrena en 2024, pero todavía no tiene una fecha oficial de su lanzamiento. Adult Swim anunció la llegada de la nueva producción de su exitoso programa, pero no especificó el día de la emisión del anime.

¿CÓMO VER “RICK AND MORTY: THE ANIME”?

Se espera que “Rick and Morty: The Anime”, como su serie matriz, se encuentre disponible en la plataforma de streaming HBO Max. Si quieres ver las siete temporadas de “Rick and Morty”, de manera online, debes contar con una suscripción.