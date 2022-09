La temporada 6 de “Rick and Morty” empezó con una gran revelación sobre el origen de Rick Sanchez. La serie mostró su capítulo 1, titulado “Solaricks”, y terminó de unir los puntos dejados en el final de la temporada 5, con los desbarajustes del Evil Morty y una misteriosa voz que presagiaba lo peor en el programa que está disponible en HBO Max.

Sin lugar a dudas, fue toda una sorpresa saber lo que hay detrás del famoso científico animado. Las redes sociales estallaron en el estreno de la sexta temporada.

Por supuesto, si todavía no has visto el episodio, ten en cuenta que el spoiler es inevitable para contar el verdadero origen del protagonista de “Rick and Morty”.

Lo que viene a continuación es la confirmación de que Rick C-137, quien ha estado de aventura en aventura con su supuesto nieto Morty, tiene una historia de venganza en los hombros.

Rick en la temporada 5 de la serie animada (Foto: Adult Swim)

¿CUÁL ES LA VERDAD DEL ORIGEN DE RICK SANCHEZ EN “RICK AND MORTY 6″?

Rick C-137 ha estado viajando por los multiversos para encontrar a Rick Prime, el verdadero abuelo de Morty, porque quiere vengarse del sociópata científico. ¿La razón? Asesinó a Diana y Beth con una bomba, al intentar matar al Rick que conocemos, quien se negó a explorar el multiverso con el desquiciado Weird Rick.

El protagonista de la serie animada, en realidad, amaba a su esposa e hija y no tenía intenciones de dejarlas para hacer viajes interdimensionales. La ciencia o el poder no estaban por encima de su deseo de estar con ellas. Eso fue un golpe para Rick Prime, quien escapó al multiverso tras lanzar el mortal explosivo.

Por ello, Rick C-137 ha estado viajando y asesinando a los otros Rick para encontrar al Rick Prime y concretar su venganza. Agotado por la travesía, volvió a recordar la dinámica social con la otra versión de su familia. Quiso esperar a que Rick Prime volviera al Universo Cronenberg, la dimensión original del Weird Prime, pero este nunca volvió. Hasta ahora

La temporada 6 ha traído a quien sería el gran villano de su historia, tras el reinicio del multiverso por parte de Evil Morty y de Rick C-137, quien lo hizo una vez más para reiniciar el fluido del portal, lo que llevó a todos los viajeros a sus universos originales. Así fue la introducción de Rick Prime, quien ha vuelto al Universo Cronenberg.

Rick y Morty en uno de sus viajes interdimensionales (Foto: Adult Swim)

¿CÓMO VER “RICK Y MORTY”?

La serie animada “Rick y Morty” formó parte del catálogo de Netflix hasta el 12 de agosto. Sin embargo, el programa de televisión también se encuentra disponible en la plataforma de streaming de HBO Max, haciendo click en este link.

