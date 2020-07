Rick y Morty vuelven para una quinta temporada, así lo confirmó Adult Swim durante el panel de la San Diego Comic Con 2020, ahora llamada Comic-Con@Home 2020. Además compartió un adelanto de los nuevos episodios de la serie animada para adultos creada por Dan Harmon y Justin Roiland.

Sin embargo, esto no fue una sorpresa para los fans, ya que en mayo de 2018, el canal y los creadores negociaron la continuación de la serie y finalmente acordaron realizar 70 episodios adicionales.

Aunque “Rick and Morty” venía con un ritmo la pandemia del coronavirus afectó la producción de los próximos capítulos. Al respecto, la actriz de doblaje Sarah Chalke contó a Digital Spy que aún no han leído la quinta entrega.

"Ya lo están escribiendo. Pero tal como está, lo más probable es que esperemos la grabación hasta que las cosas se calmen un poco, en términos de cuándo... ya sabes, cuándo podamos volver a grabar en el estudio", explicó.

Chalke también indicó que es muy complicado construir el mini estudio de grabación con las condiciones necesarias para entregar la calidad de audio de alto nivel. "Básicamente estás tratando de construir el mejor fuerte que hayas construido, porque queremos que no tenga eco y bloquear todo el sonido. Y luego debes tratar de encontrar un momento en el día en el que no puedas tener perros ladrando [risas] y sin aviones volando por encima y sin pájaros".

La quinta temporada de "Rick and Morty" también fue afectada por la pandemia de coronavirus (Foto: Adult Swim)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “RICK AND MORTY”?

Aunque no se tienen detalles de la quinta temporada de “Rick and Morty” es probable que el formato ‘Cable interdimensional’ regrese pronto. Otro tema que la nueva entrega podría abordar es la historia de Evil Morty.

En mayo de 2019, Harmon insinuó algunas ideas potenciales para la quinta entrega en las redes sociales con el siguiente título: “La cantidad de ideas para la quinta temporada que Rob Schrab puede presentar en un día es simplemente inspiradora”.

Estas son solo algunas de las historias que Harmon mencionó en su publicación:

Jerry gets a pinecone in his butt

Bark-nado

The people’s (basketball) court

Morty buys a boat

Jerry makes a log cabin w/ hair

Artificial person w/ real leg

Planet powered by chips + salsa

Anal beads

When-wolf

El creador de "Rick and Morty" reveló algunas ideas para la quinta temporada (Foto: Dan Harmon/ Instagram)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “RICK AND MORTY”

El viernes 24 de julio de 2020, Adult Swim compartí un primer vistazo a la quinta temporada de “Rick and Morty”. En el video de más de dos minutos de duración, Rick está gravemente herido y Morty llama a Jessica para decirle que quiere salir estar con ella y conocerla mejor.

Cuando Jessica accede a salir con él Morty hace todo lo posible para aterrizar en la Tierra sanos y lo conseguí; sin embargo, aparece una extraña criatura acuática a la que Rick describe como su némesis.

ACTORES Y PERSONAJES DE “RICK AND MORTY” 5

Para la quinta temporada obviamente regresará Justin Roiland como la voz de Rick y Morty. Asimismo, Chris Parnell, Sarah Chalke y Spencer Grammer como Jerry, Beth y Summer Smith, respectivamente. Además, de algunas estrellas invitadas.

Rick Sánchez (Justin Roiland

Morty Smith (Justin Roiland)

Summer Smith (Spencer Grammer

Beth Smith (Sarah Chalke)

Jerry Smith (Chris Parnell)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 5 DE “RICK AND MORTY”?

La quinta temporada de “Rick and Morty” aún no tiene fecha de estreno en Adult Swim, pero debido al retraso en la producción es probable que los nuevos episodios no lleguen hasta fines del 2020.