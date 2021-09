Una de las preguntas frecuentes que se hacen los fanáticos de “Rick and Morty” tras ver los 10 capítulos de la temporada 5, es si esta serie animada tendrá una entrega más. Es por ello que a continuación veremos si los creadores de este programa que se emite por HBO Max tendrá nuevos episodios, teniendo en cuenta el anuncio que hicieron hace algunos meses.

Desde que los creadores de “Rick and Morty” empezaron a jugar con la intriga de una temporada 6, cuando ni siquiera se había lanzado la quinta temporada, los seguidores de la serie no dejan de soñar con ese momento. El tweet se lanzó en marzo del 2021 y hace pensar en una realización más de este programa: “Ahora puedes empezar a preguntarnos sobre la temporada 6”.

Pero, si creías que “Rick and Morty” podría tener solo una temporada más, pues la realidad sería otra. En el 2018, Time Warner Broadcasting y Adult Swim ordenaron que se realicen hasta 70 episodios más. Para ese entonces estaba por estrenarse la cuarta temporada y el restante iría saliendo de 10 en 10 capítulos más. Esto hace pensar en una sexta, séptima, octava, novena y hasta décima entrega.

¿”RICK AND MORTY” TENDRÁ TEMPORADA 6?

Entonces, si ya sabemos que “Rick and Morty” tendrá una sexta temporada, lo que ahora nos tocaría saber es para cuándo se tiene pensado el estreno de esta misma. Según los especialistas en esta serie, todo hace suponer que para mediados de 2022 este lista la nueva entrega. Aunque hay que tener en cuenta que la quinta temporada se tardó casi un año y medio en ser estrenada, lo que hace pensar que la fecha límite sería octubre de 2022.

No olvidemos que para julio de 2020, el co-creador de la serie, Dan Harmon dijo durante la Adult Swim que se venía trabajando de manera activa en la realización de la temporada 6 de “Rick and Morty”. Algo similar ocurrió con la quinta temporada. Esto fue lo que dijeron antes de su lanzamiento: “Estamos literalmente escribiendo Temporada 5 mientras termina la Temporada 4 “.

En la temporada 5 Morty tenía su propia nave espacial (Foto: Warner Bros)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 6 DE “RICK AND MORTY”?

A ciencia cierta no se sabe mucho sobre la historia que se quiere plantear en la temporada 6 de “Rick and Morty”, pero de lo que estamos seguros es que de confirmarse la realización, Rick, Morty, Summer, Beth y Jerry, nos seguirán sorprendiendo con más aventuras. También hay que recordar que en la última edición pudimos ver nuevos rostros como la ex de Morty, Planetina, o la Marina de los Estados Unidos.

Un detalle no menor, es el que apreciamos en el capítulo 8 de la temporada 5, en donde Birdperson regresa y ello conlleva a una reunión emocional para él y Rick, en el futuro. A esta escena se suma las múltiples apariciones del presidente Curtis, lo que hace suponer que sería un personaje fijo en una eventual temporada 6.