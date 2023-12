La temporada 7 de “Rick and Morty” llegó a su final con el episodio 10. La serie de Adult Swim cerró su entrega, disponible en HBO Max, con la travesía de Morty en el Fear Hole. Una de las conclusiones de esa aventura es que el joven protagonista entró solo, sin su compañero de saltos entre universos. ¿Por qué Rick no saltó junto a su nieto?

El show animado inició el 2023 con una noticia preocupante y un gran cambio dentro de su equipo de trabajo: Justin Roiland fue separado de la producción del programa de televisión tras ser acusado de violencia doméstica.

Por lo general, este tipo de casos significa o aproxima el final de las ficciones. Sin embargo, no ha sucedido lo mismo en esta ocasión e incluso se habla de una décima temporada como cierre de “Rick and Morty”.

De esta manera, la temporada 7 se ha desarrollado y mostró cómo Rick y Evil Morty consiguieron vencer y matar a Rick Prime, el villano de las últimas entregas. Esto pasó en el episodio 5, “Unmortricken”, a mitad de la temporada, por lo que hubo un buen tramo para ver otras aventuras de Rick y Morty.

¿QUÉ PASÓ EN EL FINAL DE “RICK AND MORTY” - TEMPORADA 7?

En el episodio 10 de la temporada 7 de “Rick and Morty”, Rick y Morty conoce el Fear Hole, un espacio en el que los miedos más profundos de quien entra se hacen realidad. Una de las sorpresas del final es que Morty siempre estuvo solo, porque su abuelo decidió no acompañarlo en esta aventura.

Pero antes de que descubra esto, Morty y la ilusión de Rick salen del agujero y encuentran a Diane en su sala de estar. Ahí es cuando se dan cuenta de que todavía no salen de The Hole y que todo era parte del diseño del miedo.

Por poco, Morty salva a Rick de caer en la mentira del espacio. A pesar de cruzar varias mentiras, el joven protagonista, al final, se da cuenta de que él siempre estuvo solo en el Fear Hole y que no se había percatado por su miedo a que Rick lo considerara alguien prescindible en su vida y aventuras.

Mientras que Rick no saltó al Fear Hole por miedo, sí, por temor a perder su vida actual. De esta manera, reconoció una dimensión de su personalidad, la vulnerabilidad, que antes había mostrado poco o nada. Este es un salto importante para lo que vendrá en la temporada 8 de la serie animada.

Rick y Morty frente al Fear Hole durante el final de la temporada 7 de "Rick and Morty" (Foto: Adult Swim)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “RICK AND MORTY” - TEMPORADA 7?

El significado del final de la temporada 7 de “Rick and Morty” radica en el hecho de que los protagonistas han descubierto otros matices de sus personalidades, como la inseguridad y el miedo a perder la vida que tienen hasta ahora.

Morty descubrió que, hasta cierto punto, siente temor de que Rick lo vea como una pieza de recambio en su vida. Se dio cuenta también de que, al ir solo al Fear Hole, su abuelo no lo tiene en el centro de su universo, lo que no está mal.

Así es cómo el joven entiende que no es necesario que el científico lo coloque como el punto central de su existencia. Porque eso no significa que no valore su presencia en su vida cotidiana.

De igual manera, Rick mostró más de la inevitable vulnerabilidad, marcando distancia con el primer Rick de las temporadas iniciales, el frío y autodestructivo personaje que no le importaba en qué hueco podía caer. Ahora valora más su presente.

¿CÓMO VER “RICK AND MORTY”?

Las siete temporadas de “Rick and Morty” se encuentran disponibles en la plataforma de streaming HBO Max. Para verlas de manera online, debes contar con una suscripción.