Aunque la octava temporada “Rick and Morty” corre peligro tras las nuevas acusaciones contra Justin Roiland, uno de sus creadores de la serie animada de Adult Swim, la séptima entrega llega a mediados de octubre de 2023 y continuará los eventos del último capítulo de la anterior temporada.

Por lo tanto, seguirán a los protagonistas mientras exploran las grietas de la galaxia que se han registrado como si tuvieran a Rick Prime en ellas. Además, es importante recordar que Rick quiere vengarse de Rick Prime por quitarle a su familia.

Justin Roiland ya no es parte del proyecto y no prestará su voz a los roles protagónicos de “Rick and Morty”, pero el resto del elenco de voces regresa para la temporada 7, entre ellos, Spencer Grammer, Chris Parnell, Sarah Chalke.

A ellos se suman estrellas invitadas como Peter Dinklage, Lisa Kudrow, Paul Giamatti, Jack Black, Daniel Radcliffe, David Mitchell, Robert Webb y Matt King.

Rick Prime ocasionó la muerte de la esposa e hija del Rick principal en la serie (Foto: Adult Swim)

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 7 DE “RICK AND MORTY”?

La temporada 7 de “Rick and Morty” se estrenará el 15 de octubre de 2023 a través de Adult Swim y HBO Max. Los diez episodios se lanzarán cada domingo.

Por lo tanto, para ver la nueva entrega de la serie animada solo se necesita una suscripción a cualquiera de las dos plataformas de streaming.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 7 DE “RICK AND MORTY”

ACTORES Y PERSONAJES DE “RICK AND MORTY 7″

Por confirmar como Rick Sanchez y Morty Smith

Chris Parnell le da voz a Jerry Smith

Spencer Grammer le da voz a Summer Smith

Sarah Chalke le da voz a Beth Smith y Space Beth

Peter Dinklage

Lisa Kudrow

Paul Giamatti

Jack Black

Daniel Radcliffe

David Mitchell

Robert Webb

Matt King

Escena de los nuevos episodios de la serie animada "Rick and Morty" (Foto: Adult Swim)