Después del estreno de “La chica del dragón tatuado” (“The Girl with the Dragon Tattoo”) de David Fincher en 2011, los fanáticos de la saga Millennium esperaban con ansias un secuela, pero no nunca sucedió y en su lugar obtuvieron “La chica en la telaraña” (“The Girl in the Spider’s Web” en su idioma original), película que funciona como un reinicio y secuela, en la que la hacker Lisbeth Salander cae en una telaraña de espionaje y corrupción al infiltrarse en una misteriosa organización que busca instalar la anarquía. ¿Quieres saber más sobre esta cinta de acción y suspenso que puedes ver en Netflix? A continuación, te comparto los detalles más relevantes.

El largometraje dirigido por Federico Álvarez y escrito por Steven Knight se estrenó el 9 de noviembre de 2018 en los cines de Estados Unidos y contó con elenco conformado por Claire Foy, Sverrir Gudnason, Lakeith Stanfield, Sylvia Hoeks, Claes Bang, Cameron Britton y Stephen Merchant.

Mientras “La chica del dragón tatuado” recibió buenas críticas y fue nominada a cinco premios Oscar, “La chica en la telaraña” no consiguió los mismo resultados, de hecho, obtuvo malas reseñas y una calificación poco alentadora.

¿EN QUÉ LIBRO SE BASA “LA CHICA EN LA TELARAÑA”?

“The Girl in the Spider’s Web” se basa en la novela homónima de David Lagercrantz, integrante de la saga Millennium. Al tratarse de un reinicio, se ignora el segundo y tercer libro de la trilogía Millennium del autor Stieg Larsson, y se adapta el cuarto libro de la saga.

La película "La chica en la telaraña" se basa en el cuarto libro de la saga Millennium (Foto: Sony Pictures)

¿DE QUÉ TRATA “LA CHICA EN LA TELARAÑA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “La chica en la telaraña”, “Lisbeth Salander, la figura de culto y personaje principal de la aclamada serie de libros Millennium creada por Stieg Larsson, regresará a la pantalla en La chica en la telaraña, una adaptación del bestseller mundial escrito por David Lagercrantz. La ganadora del Globo de Oro Claire Foy, la estrella de “The Crown”, interpreta a la defensora justiciera marginada bajo la dirección de Fede Álvarez, director del exitoso thriller de 2016 Don’t Breathe; La adaptación del guión es de Steven Knight, Fede Alvarez y Jay Basu”.

En la nueva película, “la hacker Lisbeth Salander roba un programa informático que da acceso a unos códigos que activan armamento nuclear. Pero un matón ruso le arrebata el ordenador y Lisbeth se ve involucrada en una trama en la que el destino del mundo está en juego”.

¿CÓMO VER “LA CHICA EN LA TELARAÑA”?

“La chica en la telaraña”, película escrita por Steven Knight y David Lagercrantz, está disponible en Netflix, por lo tanto, para verla solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

Además, también puedes encontrarla en Amazon Prime Video.

TRÁILER DE “LA CHICA EN LA TELARAÑA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA CHICA EN LA TELARAÑA”

Claire Foy como Lisbeth Salander.

Sverrir Gudnason como Mikael Blomkvist

Lakeith Stanfield como Ed Needham

Sylvia Hoeks como Camilla Salander

Claes Bang como Jan Holtser

Cameron Britton como Plague

Stephen Merchant como Frans Balder

Synnøve Macody Lund como Gabriella Grane

Vicky Krieps como Erika Berger

Andreja Pejić como Sofia

Claire Foy es la encargada de interpretar a Lisbeth Salander en la película "La chica en la telaraña" (Foto: Sony Pictures)

¿CUÁL ES LA DURACIÓN DE “LA CHICA EN LA TELARAÑA”?

“The Girl in the Spider’s Web”, que cuenta con Eli Bush y Elizabeth Cantillon como productores, tiene una duración de 115 minutos, es decir, 1 hora y 55 minutos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE GRABÓ “LA CHICA EN LA TELARAÑA”?

La fotografía principal de “La chica en la telaraña”, producida por The Cantillon Company, Metro-Goldwyn-Mayer, Scott Rudin Productions, Sony Pictures Entertainment y Yellow Bird, empezó en enero de 2018 en Berlín y finalizó en abril del mismo año en Estocolmo.