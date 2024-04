En el año 1998, Darren Star creó la adaptación televisiva de una llamativa novela de la autora Candace Bushnell, sin imaginarse que la serie se convertiría en una obra emblemática... logrando que sus protagonistas se consoliden como grandes estrellas de Hollywood. Así, a lo largo de 6 temporadas, las producción nos acercaba a temas como el empoderamiento femenino, la independencia financiera y las relaciones personales, a través de la perspectiva de cuatro amigas de New York. ¿Ya sabes a qué programa me refiero? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes saber sobre “Sex and the City”.

Titulada en español como “Sexo en la ciudad”, esta serie logró consolidar la popularidad de HBO como cadena y, al ser una producción original de Home Box Office, está disponible en Max a nivel internacional.

Sin embargo, el pasado 1 de abril del 2024, la producción llegó a Netflix, por lo que los usuarios de esta plataforma ahora también pueden disfrutar de la experiencia del show al completo.

Vale precisar que la ficción está protagonizada por Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon. Asimismo, más allá de su fama mundial, logró ser galardonada con 7 premios Emmy y 8 Globos de Oro, entre otros reconocimientos.

¿DE QUÉ TRATA “SEX AND THE CITY”?

“Sex and the City” se centra en Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), la escritora de una columna de sexo en el periódico ficticio “The New York Star”. Ella es una mujer con mucho sentido de la moda, conocida por su inigualable estilo para vestir y por su maravillosa colección de zapatos de diseñador.

En la serie, Carrie experimenta el amor y el placer en Nueva York. Por lo tanto, recurre a los consejos de sus tres mejores amigas: Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) y Samantha (Kim Cattrall).

Miranda, por un lado, es una abogada exitosa que hace las veces de la voz de la razón en la vida de Carrie; Charlotte, por su parte, es una corredora de arte que se caracteriza por ser la más conservadora y tradicional del grupo; Samantha, finalmente, es una profesional de las relaciones públicas sexualmente liberada.

Pese a sus diferentes perspectivas, todas ellas se mantienen inseparables y confían la una en la otra, mientras exploramos sus opiniones sobre el sexo, la amistad y las relaciones románticas.

¿CUÁNTAS TEMPORADAS TIENE “SEX AND THE CITY”?

“Sex and the City” se compone de 6 temporadas en total. Debajo de estas líneas, te presento la sinopsis que cada una de ellas.

Temporada 1: “Carrie Bradshaw, escritora de una columna de sexo, recurre a los consejos de sus amigas Miranda, Charlotte y Samantha mientras experimenta el amor y el placer en Nueva York”.

Temporada 2: “Carrie intenta llevar su relación con Big al siguiente nivel. Miranda, Charlotte y Samantha exploran el mundo de la soltería en Manhattan”.

Temporada 3: “Las vidas amorosas de las amigas siguen su rumbo: Charlotte promete casarse, Miranda se muda con Steve, y Carrie sale con un diseñador de muebles…, pero ¿podrá olvidar a Big?”.

Temporada 4: “Las cuatro amigas experimentan cambios: Carrie y Charlotte vuelven con sus ex, Samantha sale con una mujer, y Miranda (ahora soltera) apoya a Steve durante un momento difícil”.

Temporada 5: “Miranda tiene un bebé, Charlotte se enfrenta a la vida de soltera, Carrie sopesa su futuro amoroso y Samantha pone orden en su vida”.

Temporada 6: “En la última temporada de la serie, las amigas se apoyan mutuamente mientras lidian con problemas de salud, desafíos de la maternidad y relaciones nuevas y viejas”.

MIRA EL TRÁILER DE “SEX AND THE CITY”

¿CÓMO VER “SEX AND THE CITY”

Como mencioné previamente, “Sexo en la ciudad” está disponible en Max a nivel internacional. Además, si te encuentras en Latinoamérica, España o Estados Unidos, puedes verla desde Netflix. Asegúrate de tener activa tu suscripción al servicio de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SEX AND THE CITY”?

A continuación, conoce a los principales integrantes del elenco de “Sex and the City”:

Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw

Cynthia Nixon como Miranda

Kristin Davis como Charlotte

Kim Cattral como Samantha

Chris Noth como John James “Mr. Big” Preston

David Eigenberg como Steven “Steve” Brady

Willie Garson como Stanford Blatch

Kyle MacLachlan como Trey MacDougal

John Corbett como Aidan Shaw

Evan Handler como Harrison “Harry” Goldenblatt

Jason Lewis como Jerry “Smith” Jerrod

Lynn Cohen como Magda

Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis y Cynthia Nixon son las figuras principales del póster de la serie "Sex and the City" (Foto: HBO)