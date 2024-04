Corría el año 2018 y Woody Allen se preparaba para estrenar una película con estrellas de la talla de Timothée Chalamet, Selena Gomez y Jude Law en su elenco. Sin embargo, con el nacimiento del movimiento #MeToo en Estados Unidos y el resurgimiento de las acusaciones de abuso sexual en su contra -por parte de su hija adoptiva Dylan Farrow-, los planes del director se frenaron. En ese sentido, Amazon Studios detuvo el lanzamiento del filme y, luego de un breve paso por los cines de la mano de MPI Media Group y Signature Entertainment, el largometraje solo recaudó 23,8 millones de dólares en total (teniendo en cuenta que su presupuesto fue de 25 millones). Así, cuando parecía que el proyecto estaría condenado al olvido, Netflix finalmente lo rescató y lo incluyó en su catálogo latinoamericano el pasado 14 de abril del 2024. ¿Sabes a qué producción me refiero? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes conocer sobre “Un día lluvioso en Nueva York”.

Titulada en inglés como “A Rainy Day in New York”, la cinta se presenta como una comedia romántica que se desarrolla a lo largo de 92 minutos de metraje, con un guion escrito por el propio Allen.

Vale precisar que el escándalo detrás de la película hizo que los actores Griffin Newman, Timothée Chalamet y Selena Gomez donaran su salario a diversas organizaciones a favor de víctimas de abuso.

No obstante, al contrario de sus colegas, la artista Cherry Jones defendió al cineasta -quien también negó las acusaciones- en una entrevista concedida a The Guardian: “En el fondo de mi corazón, no creo que fuera culpable (...) Hay quienes se sienten cómodos con su certeza. Yo no lo estoy. No conozco la verdad, pero sé que si condenamos por instinto, la democracia está en una pendiente resbaladiza”, señaló.

Sea como sea, el largometraje vio la luz, pero, a decir verdad, no logró convencer del todo a los críticos profesionales.

¿DE QUÉ TRATA “UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK”?

Tal como nos adelanta el título, “Un día lluvioso en Nueva York” desarrolla su trama en la Gran Manzana. Allí, conocemos a Gatsby Welles (Timothée Chalamet) y Ashleigh (Elle Fanning), una joven pareja enamorada que se dispone a pasar un fin de semana en la ciudad.

Resulta que ella va a entrevistar al reconocido cineasta Roland Pollard (Liev Schreiber) para su periódico universitario, mientras que su novio se cruza con Chan (Selena Gómez), una joven que lo ayudará a poner en orden sus sentimientos.

Así, el lluvioso fin de semana estará plagado de encuentros y desencuentros... que incluye la presencia de llamativas figuras, como el cautivador actor Francisco Vega (Diego Luna).

MIRA EL TRÁILER DE “UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK”

¿CÓMO VER “UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK”?

“Un día lluvioso en Nueva York” está disponible en diversas plataformas de streaming.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK”?

A continuación, conoce a los integrantes del elenco de “Un día lluvioso en Nueva York”:

Timothée Chalamet como Gatsby Welles

Elle Fanning como Ashleigh Enright

Selena Gomez como Chan Tyrell

Jude Law como Ted Davidoff

Diego Luna como Francisco Vega

Liev Schreiber como Roland Pollard

Kelly Rohrbach como Terry

Annaleigh Ashford como Lily

Rebecca Hall como Connie Davidoff

Cherry Jones como la señora Welles

Will Rogers como Hunter Welles

Suki Waterhouse como Tiffany

Ben Warheit como Alvin Troller

Griffin Newman como Josh Loomis

Kathryn Leigh Scott como Wanda

¿QUÉ DICE LA CRÍTICA SOBRE “UN DÍA LLUVIOSO EN NUEVA YORK”?

Como ya te había adelantado, “Un día lluvioso en Nueva York” obtuvo un porcentaje negativo de 47% en el portal Rotten Tomatoes, basado en las reseñas de 114 profesionales.

Jessica Kiang de Variety: “Resulta despiadadamente claro lo lejos que está la sensibilidad de Allen, no sólo de la generación del milenio a la que ostensiblemente describe, sino también de las mujeres de su propio catálogo”.

Alexandra Pollard de Independent: “Es, en el mejor de los casos, un simulacro de una película de Woody Allen y, en el peor, una parodia”.

Simran Hans de The Guardian: “El director de fotografía Vittorio Storaro baña la película con una luz dorada favorecedora, quizá con la esperanza de que pueda disimular o al menos suavizar la misoginia en pantalla”.

La siluetas de Timothée Chalamet y Selena Gomez destacan en el póster de la película "A Rainy Day in New York" (Foto: MPI Media Group)