La muerte de O.J. Simpson, a los 76 años, debido a un cáncer de próstata, ha vuelto a poner sobre la palestra un pasaje controversial de su vida: el asesinato de su exesposa Nicole Brown Simpson, a los 35 años. La mujer fue hallada muerta, junto a Ron Goldman, acuchillada en la cabeza y el cuello, en la casa donde vivía con dos hijos. La estrella de la NFL fue llevada al denominado “juicio del siglo” con un resultado más que polémico. ¿Quieres saber más de la historia? Te recomiendo que veas “The People v. O. J. Simpson: American Crime Story” en Star Plus.

El caso de Simpson se trata en la temporada 1 de “American Crime Story”, una serie que aborda los crímenes más sonados de Estados Unidos. En el caso del exdeportista, le dedicó una temporada de diez capítulos.

Los episodios, de una duración entre 40 y 60 minutos, se enfocan, sobre todo, en el juicio seguido a O.J. por el doble homicidio. Y cómo resolvió la justicia ante el caso mediático de la década de los 90.

Antes de que te cuente más sobre la temporada 1 de la serie disponible en Star Plus, te dejo un avance de la celebrada producción televisiva de 2016.

¿DE QUÉ TRATA “THE PEOPLE V. O.J. SIMPSON: AMERICAN CRIME STORY”?

“The People v. O. J. Simpson: American Crime Story” aborda el “juicio del siglo” seguido a O.J. Simpson como principal sospechoso de la muerte de su exesposa Nicole Brown Simpson, madre de sus dos hijos, quien fue hallada acuchillada, a los 35 años, junto al camarero Ron Goldman.

La serie se llevó el elogio de la crítica y el público por su desarrollo narrativo del caso mediático, así como por las actuaciones de un elenco notable. En blanco y negro, el programa da contexto sobre el doble homicidio y el posterior proceso legal.

Cuba Gooding Jr. toma el personaje de O.J. Simpson, un famoso jugador de la NFL que tenía al público de Estados Unidos bajo sus pies. Sin embargo, el hallazgo de los cadáveres llevó su vida como estrella a otro puerto.

Así es cómo se cuenta pasajes poco conocidos dentro de la extensa y vertiginosa cobertura que se le dio al caso de Simpson en la prensa, no solo norteamericana sino mundial. La serie está basada en el libro “The Run of His Life: The People v. OJ Simpson” de Jeffrey Toobin, por lo que hay muchos detalles por descubrir.

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE PEOPLE V. O.J. SIMPSON: AMERICAN CRIME STORY”

Sterling K. Brown como Christopher Darden

Kenneth Choi como juez Lance Ito

Christian Clemenson como William Hodgman

Cuba Gooding Jr. como OJ Simpson

Bruce Greenwood como Gil Garcetti

Nathan Lane como F. Lee Bailey

Sarah Paulson como Marcia Clark

David Schwimmer como Robert Kardashian

John Travolta como Robert Shapiro

Courtney B. Vance como Johnnie Cochran

¿CÓMO VER “THE PEOPLE V. O.J. SIMPSON: AMERICAN CRIME STORY”?

“The People v. O. J. Simpson: American Crime Story” se encuentra disponible en la plataforma de streaming Star Plus. Para ver los episodios completos, de manera online, debes contar con una suscripción.