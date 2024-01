La serie “Death and Other Details” (en español: “La muerte y otros misterios”) es una interesante alternativa del streaming para aquellos amantes de los misterios por resolver, al mismo estilo de las novelas detectivescas de Sherlock Holmes o películas como “Knives Out”. Así, es probable que quieras conocer la fecha y hora de estreno de cada capítulo del show de Hulu. Por ello, en las siguientes líneas, te presento su guía de episodios.

Vale precisar que el programa fue creado por Heidi Cole McAdams y Mike Weiss y, como en usual en este tipo de historias, cuenta con un variado elenco de intérpretes. Entre ellos, destacan: Violett Beane (”Truth or Dare”), Mandy Patinkin (”The Princess Bride”), Linda Emond (”Julie & Julia”), Jayne Atkinson (”Free Willy 2: The Adventure Home”), Christian Svensson (”Southern Cross”) y Lauren Patten (”Estella Scrooge: A Christmas Carol with a Twist”).

Todos juntos narran la historia de Imogene Scott (Beane), una mujer que se encuentra en el lugar equivocado y en el momento equivocado... conviriténdose en la principal sospechosa de un asesinato en un transatlántico repleto de ricos y poderosos.

Entonces, para demostrar su inocencia, debe asociarse con el otrora mejor detective del mundo, Rufus Cotesworth (Patinkin). ¿Podrá resolver el misterioso caso?

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “DEATH AND OTHER DETAILS”?

La primera temporada de “La muerte y otros misterios” se compone de 10 episodios, programados para estrenarse entre el 16 de enero y el 5 de marzo del 2024.

Estos están dirigidos por Yangzom Brauen, David Petrarca, Dinh Thai y Marc Webb, mientras que los guiones están a cargo de Heidi Cole McAdams, Mike Weiss, Ryan Maldonado, Eduardo Javier Canto, Nick Bragg, Jess Kimball Leslie, Louisa Levy, Paul Alan Cope, Myung Joh Wesner y Angela Zhou.

GUÍA DE EPISODIOS DE “DEATH AND OTHER DETAILS”

Hulu confirmó que los capítulos de “Death and Other Details” se estrenan de acuerdo a la siguiente programación.

“Chapter One: Rare” - martes 16 de enero del 2024 (YA DISPONIBLE) “Chapter Two: Sordid” - martes 16 de enero del 2024 (YA DISPONIBLE) “Chapter Three: Troublesome” - martes 23 de enero del 2024 “Chapter Four: Hidden” - martes 30 de enero del 2024 “Chapter Five: Exquisite” - martes 6 de febrero del 2024 “Chapter Six: Tragic” - martes 13 de febrero del 2024 “Chapter Seven: Memorable” - martes 20 de febrero del 2024 “Chapter Eight: Vanishing” - martes 27 de febrero del 2024 “Chapter Nine: Impossible” - martes 5 de marzo del 2024 “Chapter Ten: Chilling” - martes 5 de marzo del 2024

¿A QUÉ HORA VER “DEATH AND OTHER DETAILS”?

El horario de lanzamiento de cada episodio de “Death and Other Details” varía de acuerdo al país en el que te encuentres. Presta atención a la lista.

Horario de estreno según el país:

Estados Unidos (hora del Pacífico): 12:00 am.

México: 2:00 am.

Guatemala: 2:00 am.

Honduras: 2:00 am.

El Salvador: 2:00 am.

Nicaragua: 2:00 am.

Costa Rica: 2:00 am.

Perú: 3:00 am.

Colombia: 3:00 am.

Panamá: 3:00 am.

Ecuador: 3:00 am.

Venezuela: 4:00 am.

Bolivia: 4:00 am.

República Dominicana: 4:00 am.

Puerto Rico: 4:00 am.

Paraguay: 5:00 am.

Chile: 5:00 am.

Argentina: 5:00 am.

Uruguay: 5:00 am.

¿CÓMO VER “DEATH AND OTHER DETAILS”?

Si te encuentras en Estados Unidos, puedes ver la serie a través de Hulu. Para esto solo necesitas una suscripción activa al servicio de streaming.

Por otro lado, en Latinoamérica, la producción está disponible vía Star Plus. Asegúrate de contar con una suscripción para disfrutarla.

