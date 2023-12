La serie “Percy Jackson and the Olympians” (en español: “Percy Jackson y los Dioses del Olimpo”) es la adaptación televisiva de la exitosa saga literaria de Rick Riordan que, tras el fracaso de su versión cinematográfica, ve la luz a través de Disney Plus. ¿Te gustaría disfrutar de cada uno de los capítulos del show? Pues, a continuación, descubre su fecha y hora de estreno, gracias a la guía de episodios.

Vale precisar que el programa cuenta con el autor Riordan como guionista principal y tiene a Walker Scobell, Leah Jeffries y Aryan Simhadri como protagonistas.

Así, todos juntos narran la historia de Percy Jackson, el joven semidiós que emprende una peligrosa misión al lado de sus compañeros Annabeth y Grover para devolver el Rayo Maestro de Zeus y evitar la guerra.

Antes de continuar, observa el tráiler de “Percy Jackson and the Olympians”:

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE “PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS”?

La primera temporada de la serie “Percy Jackson and the Olympians” se compone de 8 episodios en total, programados para estrenarse de manera semanal, entre el 20 de diciembre del 2023 y el 31 de enero del 2024.

Estos cuentan con la dirección de James Bobin, Anders Engström y Jet Wilkinson, así como con los guiones a cargo de Rick Riordan, Jonathan E. Steinberg, Monica Owusu-Breen y Joe Tracz.

GUÍA DE EPISODIOS DE “PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS”

Disney Plus confirmó que el lanzamiento de los capítulos de “Percy Jackson and the Olympians” sigue la siguiente programación.

Episodio 1: "I Accidentally Vaporize My Pre-Algebra Teacher" ("Pulverizo accidentalmente a mi profesora de introducción al álgebra") - miércoles 20 de diciembre del 2023

Episodio 2: "I Become Supreme Lord of the Bathroom" ("Me convierto en señor supremo del lavabo") - miércoles 20 de diciembre del 2023

Episodio 3 - "We Visit the Garden Gnome Emporium" ("Visitamos el emporio de gnomos de jardín") - miércoles 27 de diciembre del 2023

Episodio 4 - "I Plunge to My Death" ("Me aboco a mi muerte") - miércoles 3 de enero del 2024

Episodio 5 - "A God Buys Us Cheeseburgers" ("Un dios nos invita a hamburguesas") - miércoles 10 de enero del 2024

Episodio 6 - "We Take a Zebra to Vegas" ("Cebra hasta Las Vegas") - miércoles 17 de enero del 2024

Episodio 7 - "We Find Out the Truth, Sort Of" ("Descubrimos la verdad, más o menos") - miércoles 24 de enero del 2024

Episodio 8 - "The Prophecy Comes True" ("La profecía se cumple") - miércoles 31 de enero del 2024

Leah Jeffries, Aryan Simhadri y Walker Scobell conforman el trío protagonista de "Percy Jackson and the Olympians", la adaptación televisiva de las novelas de Rick Riordan (Foto: Disney)

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “PERCY JACKSON AND THE OLYMPIANS”?

El horario de lanzamiento de cada episodio de “Percy Jackson and the Olympians” varía de acuerdo al país en el que te encuentres. Presta atención a la lista.

Horario de estreno:

Estados Unidos: 12 am. (PT) / 3 a.m. (ET) de cada miércoles

México: 2 am.

Guatemala: 2 am.

Honduras: 2 am.

El Salvador: 2 am.

Nicaragua: 2 am.

Costa Rica: 2 am.

Perú: 3 am.

Colombia: 3 am.

Panamá: 3 am.

Ecuador: 3 am.

Venezuela: 4 am.

Bolivia: 4 am.

República Dominicana: 4 am.

Puerto Rico: 4 am.

Paraguay: 5 am.

Chile: 5 am.

Argentina: 5 am.

Uruguay: 5 am.

España: 9 am.

El póster de "Percy Jackson and the Olympians", serie de aventuras basada en la saga literaria de Rick Riordan (Foto: Disney)

