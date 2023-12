ATENCIÓN SPOILERS. La película “Leave the World Behind” (en español: “Dejar el mundo atrás”) dejó impactados a muchos usuarios de Netflix con su incierto desenlace, que trajo consigo más interrogantes que respuestas. Por ello, figuras como Sam Esmail (director del largometraje) y Rumaan Alan (autor del libro homónimo en el que se basa la cinta) han tenido que explicar lo que realmente representa la conclusión de la historia. ¿Quieres saber qué dijo el cineasta? Pues, a continuación, te cuento cuál es el verdadero significado del final del film, según el director Sam Esmail.

Vale precisar que la cinta está protagonizada por Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la Herrold, Kevin Bacon, Farrah Mackenzie y Charlie Evans, quienes interpretan a los miembros de dos familias que ven cómo el mundo que conocen desciende al caos, cuando un supuesto un ciberataque los deja incomunicados.

Así, a lo largo de los 134 minutos del metraje, vemos a los personajes lidiando con una atmósfera angustiante... hasta llegar al gran final de “Leave the World Behind”: G.H. y Clay acuerdan buscar el búnker subterráneo de uno de los vecinos, tras darle medicina a Archie; en otro lado, Amanda y Ruth observan cómo la ciudad de New York está siendo bombardeada; mientras que Rose encuentra el búnker y, lejos de preocuparse por lo que ocurre en el exterior, se dispone a ver el último episodio de la serie “Friends”. Tras esto, la pantalla simplemente pasa a los créditos del proyecto cinematográfico.

Ethan Hawke como Clay, Julia Roberts como Amanda y Mahershala Ali como G.H. en una escena de "Leave the World Behind" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “LEAVE THE WORLD BEHIND”, SEGÚN EL DIRECTOR SAM ESMAIL?

Como sabemos, el desenlace de “Leave the World Behind” no dejó un cierre definitivo de la historia principal y, de acuerdo con Sam Esmail, esa era su intención desde el principio.

En declaraciones para GQ, el cineasta señaló: “El libro termina con un signo de interrogación y eso me encanta. No hay un punto y final en la película; la cuestión es que perdura, provoca una conversación y plantea una pregunta”.

Además, se refirió a la hipótesis del personaje de Mahershala Ali, quien especulaba que el caos era parte de un plan de tres pasos para desestabilizar Estados Unidos. Este incluía: ciberataques que aíslen a la población, campañas de desinformación y una guerra civil.

En ese sentido, el realizador manifestó: “Yo diría que [la explicación de G.H.] es una respuesta, pero es una respuesta con un signo de interrogación”.

Mahershala Ali interpreta G.H. Scott en "Leave the World Behind", película basada en la obra homónima de Rumaan Alan (Foto: Netflix)

La esperanza en “Leave the World Behind”

En otro punto de la conversación, Sam Esmail aseguró que no era nihilista, así que no quería “hacer una película que se limite a decir que todos estamos condenados al colapso”. Por el contrario, hay un elemento en la cinta que refleja la importancia de la esperanza para la historia.

“Cuando Rose camina por el pasillo hacia un búnker, hay un póster colgado con esta cita, ‘La esperanza comienza en la oscuridad’, que siempre me ha encantado. En la historia de la humanidad hemos pasado por momentos realmente sombríos y hemos encontrado la forma de recomponernos y salir de ellos. Al mismo tiempo, no quería dar rodeos. Quería que fuera un cuento con moraleja”, enunció.

¿Por qué “Leave the World Behind” termina con la canción de “Friends”?

En la última escena de “Leave the World Behind”, Rose es quien cobra protagonismo... ya que está dispuesta a disfrutar del final de “Friends”. De esta forma, escuchamos la mítica canción “I’ll Be There for You” en los créditos.

Para Esmail, “a pesar de lo sombrías y desoladoras que son algunas de las cosas que esta película trata”, era clave que la cinta termine con “una nota positiva”.

“La película, de una forma extraña, trata mucho sobre la huida. Cómo negamos lo que está pasando, cómo tenemos que calmarnos, cómo tenemos que afrontar las crisis a nuestra manera”, contó el director.

“Y eso puede ser agresivo, puede manifestarse de forma realmente violenta y negativa. O puede manifestarse viendo tus series favoritas. Creo que eso tiene algo de dulce e inocente. Y pensé que era el ritmo adecuado para terminar la película”, puntualizó.

Farrah Mackenzie como Rose Sandford en la última escena de la película "Leave the World Behind" del director Sam Esmail (Foto: Netflix)

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

La serie “Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer” protagonizada por Evan Peters está liderando el listado de la plataforma de streaming, Netflix. Conoce en este video qué otras series y películas de suspenso y asesinos seriales se encuentran disponibles en su catálogo.