ATENCIÓN SPOILERS. “Deadpool & Wolverine” ya está disponible en los cines alrededor del mundo, así que miles de espectadores han podido disfrutar de esta esperadísima película del MCU. Por supuesto, el filme trajo consigo muchas sorpresas y, más allá del elenco liderado por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, algunas estrellas aparecieron como invitadas sorpresas a lo largo de los 127 minutos de metraje. ¿Te gustaría conocer la lista completa de cameos de la cinta? Entonces, préstale atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que el filme está dirigido por Shawn Levy y se centra en un apático Wade Wilson, quien se afana en la vida civil tras dejar atrás sus días como Deadpool, un mercenario moralmente flexible.

Sin embargo, cuando su mundo natal se enfrenta a una amenaza existencial, él debe unir fuerzas con un Wolverine aún más reacio a ayudar.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Deadpool & Wolverine”:

LISTA DE CAMEOS EN “DEADPOOL Y WOLVERINE”

1. Hulk

Al inicio de la película, Deadpool encuentra una línea temporal en la que Logan está luchando contra Hulk. Aparentemente, se trataría de la versión de Edward Norton, el actor que le dio vida al personaje antes de que lo asumiera Mark Ruffalo en el MCU.

La versión de Hulk de Edward Norton no es tan querida por los fans como la de Mark Ruffalo (Foto: Marvel Studios)

2. Jon Favreau como Happy Hogan

En la película, Wade realmente quiere convertirse en un Vengador, por lo que se lo sugiere a Happy Hogan (Jon Favreau). Además, bromea con la idea de que Robert Downey Jr. en una estrella demasiado grande para hacer un cameo.

3. Henry Cavill como Wolverine

¿Alguien realmente se esperaba ver a Henry Cavill, el recordado Superman de las películas de DC, como una versión de Wolverine? Pues, eso sucedió y Deadpool bromeó... señalando que Disney trataría mucho mejor al actor, en comparación con su anterior estudio.

El actor Henry Cavill se despide de su rol de Superman para darle vida a una nueva versión de Wolverine en "Deadpool & Wolverine" (Foto: AFP)

4. Los amigos de Deadpool

Entre los amigos de Wade Wilson que hacen apariciones breves en el filme, destacan: Karan Soni como Dopinder, Brianna Hildebrand como Negasonic Teenage Warhead, Shioli Kutsuna como Yukio, Stefan Kapicic como Colossus, Lewis Tan como Shatterstar y Randal Reeder como Buck.

5. Chris Evans como La Antorcha Humana

Mucho antes de darle vida al popular Capitán América, Chris Evans le dio vida a Johnny Storm en el universo de los Cuatro Fantásticos. Aquí, retoma ese papel... hasta que pierde la vida estrepitosamente.

Jessica Alba y Chris Evan formaron parte del reparto de "Los cuatro fantásticos". El actor reaparece como Johnny Storm en "Deadpool & Wolverine" (Foto: 20 Century Fox)

6. Los secuaces de Cassandra Nova

Cassandra Nova logra reclutar a un gran número de secuaces de las películas anteriores de los “X-Men”. Entre ellos, resaltan: Toad (Ray Park) de “X-Men”, Lady Deathstrike (Kelly Hu) de “X-2”, Pyro (Aaron Stanford) de “X-Men: The Last Stand” y Colossus (Stefan Kapicic) de “Deadpool” . Además: Juggernaut, Azazel, así como variantes de Bullseye de “Daredevil” y The Russian de “The Punisher”.

7. Chris Hemsworth como Thor

En una escena, Paradox logra mostrarle a Wade el tipo de héroe en el que puede convertirse. Allí, nuestro protagonista se observa acunado en los brazos del Dios del Trueno. Y si bien podría tratarse de la edición de un clip anterior de Chris Hemsworth como Thor, fue emocionante volverlo a ver en la pantalla grande.

Chris Hemsworth reaparece como Thor en la película "Deadpool & Wolverine" (Foto: Marvel Studios)

8. Tyler Mane como Dientes de sable

Tyler Mane, quien interpretó a Dientes de sable (Sabretooth) en la primera película de “X-Men”, reaparece como el mítico personaje en “Deadpool & Wolverine”.

9. Jennifer Garner como Elektra

Jennifer Garner le dio vida a Elektra tanto en “Daredevil” como en la película de su personaje en solitario. Ahora, reaparece revelando que el Daredevil de Ben Affleck murió y que, para ella, eso “está bien”... haciendo referencia a su divorcio en la vida real del actor.

Elektra Natchios (Jennifer Garner) es un personaje griego de los cómics. Ella es el interés amoroso del superhéroe Matt Murdock / Daredevil, pero su naturaleza violenta y su estilo de vida mercenario dividen a los dos (Foto: 20 Century Fox)

10. Wesley Snipes como Blade

Snipes reaparece como el mítico cazador de vampiros de los cómics, señalando: “Solo ha habido un Blade. Solo habrá un Blade”. Por supuesto, esta es una referencia al futuro reinicio de la franquicia “Blade” de la mano de Mahershala Ali.

11. Channing Tatum como Gambit

Channing Tatum pasó toda una década intentando que se hiciera una película de Gambit. Sin embargo, esta nunca pudo ver la luz. Por supuesto, la oportunidad de observar a la estrella como una versión ridícula del personaje no iba a ser desperdiciada.

Channing Tatum es uno de los actores que hace un cameo en la película "Deadpool & Wolverine" (Foto: AFP)

12. Dafne Keene como X-23

Tal como lo había adelantado el tráiler, Dafne Keene reaparece como la recordada X-23 para animar a Wolverine y decirle que es capaz de salvar al mundo, pese a su pasado.

13. Blake Lively como Lady Deadpool

A pesar de los rumores que indicaban que Taylor Swift le daría vida a Lady Deadpool, finalmente es Blake Lively -la esposa en la vida real de Ryan Reynolds- quien se pone en la piel del personaje.

Y, aunque nunca vemos su rostro debajo de la máscara, Deadpool no tarda en decir: “Acaba de tener un bebé y ni siquiera se nota”, haciendo referencia al nacimiento de su cuarto hijo en común.

Lady Deadpool no se retira la máscara durante su participación en la película (Foto: Marvel Studios)

14. Ollie Palmer

Como muchos sabemos, Reynolds es copropietario del Wrexham AFC, un equipo de fútbol de Gales. Así, el jugador Ollie Palmer no dudó en aparecer en la película como cliente del bar.

15. Rob McElhenney

Rob McElhenney es el otro copropietario del Wrexham AFC y aparece, brevemente, como un soldado de la TVA. ¿Lo reconociste?

Ryan Reynolds y Rob McElhenney son los propietarios del Wrexham AFC (Foto: Patrick McElhenney / Gabe Conte / GQ)