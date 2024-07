Parece que la temporada 2 de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) sigue un intrigante patrón de alternar entre capítulos de relleno y de espectacularidad. Tras la impresionante batalla de Rook’s Rest la semana anterior, el episodio 5 resultó ser menos intenso, pero crucial para el desarrollo de la trama. No solo deja múltiples interrogantes sobre la historia de la Danza de los Dragones, sino también sobre el propio canon del universo de “Canción de Hielo y Fuego”, como la enigmática inmunidad al fuego de los Targaryen puesta en duda. Aquí te lo explico.

El domingo 14 de julio de 2024 se estrenó el quinto capítulo de la temporada 2, titulado “Regente”, continuando con los eventos tras la muerte de Rhaenys Targaryen, su dragón Meleys y el delicado estado de Aegon II. Este episodio se centró en la política y las intrigas del Desembarco del Rey, preparando el escenario para futuros conflictos.

Las preguntas no se hicieron esperar: ¿Por qué Aegon sufrió quemaduras? ¿Por qué no eligieron a Alicent como Regente? ¿Qué significan los sueños de Daemon sobre su madre? A continuación, te las respondo. Pero antes, no te pierdas el tráiler del episodio 5 de “House of the Dragon”.

EXPLICACIÓN DEL EPISODIO 5 DE LA TEMPORADA 2 DE “HOUSE OF THE DRAGON”

¿Por qué Aegon sí sufrió quemaduras?

En la serie original “Game of Thrones”, dan a entender que los Targaryens son inmunes al fuego, debido a la resistencia que parece tener Daenerys. Sin embargo, en los libros de “Canción de Hielo y Fuego”, se especifica que su inmunidad proviene en realidad de sacrificios de sangre (como la bruja o como los Khales).

Dado que “House of the Dragon” está siendo mucho más canónico, se ha contado la verdad: los Targaryens no son inmunes al fuego, por lo que Aegon II sufre grandes quemaduras provocadas por su propio hermano Aemond.

En el episodio 5 de la temporada 2 de "House of the Dragon", explican que puede que Aegon II Targaryen no despierte debido a sus heridas (Foto: HBO)

¿Por qué no escogieron a Alicent como Regente?

Quizás uno de los momentos más grandes de “Karma is a Bitch” fue la escena del Consejo Verde en el que eligen a Aemond Targaryen como Regente debido a la incapacidad indeterminada de Aegon. Alicent Hightower, quien había servido como Regente para su esposo Viserys cuando estuvo enfermo, probablemente era la versión más sensata para volver a reemplazar al rey.

Sin embargo, tal como lo mencionó Larys Strong, los Verdes se basaron en el derecho masculino de sucesión–por encima de todo–para usurpar la corona de Rhaenyra y coronar a Aegon. Entonces, no podían beneficiar a una mujer, en este caso Alicent, por sobre un heredero hombre. ¿Duele verdad? El shock del personaje de Olivia Cooke es palpable, pero ella misma cavó su propia tumba.

¿Por qué Daemon soñó con su mamá?

Alyssa Targaryen era la madre de Daemon y Viserys Targaryen (Foto: HBO)

Mientras que la escena de Alicent me dio satisfacción, la de Daemon con su madre, Alyssa Targaryen, fue lo más incómodo para ver. Sin embargo, revela un poco del pasado del personaje y lo que está pasando realmente en Harrenhal.

Daemon fue el segundo hijo del príncipe Baelon Targaryen y la princesa Alyssa Targaryen. Sus padres eran hermanos, ambos hijos del rey Jaehaerys I Targaryen y la reina Alysanne Targaryen. Tuvo una muy buena relación, con su madre ya que en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, se cuenta que a los quince días de nacido, lo llevó a volar a lomos de su dragón Meleys (sí, la misma que murió en el episodio anterior).

Sin embargo, no pudo pasar mucho tiempo con ella (y mucho menos tener una relación incestuosa) ya que su madre murió cuando él tenía tan solo 3 años, tras un difícil parto; su hermano Aegon murió medio año después.

Por ello, la escena que vimos en el episodio 5, en realidad debe ser un sueño fabricado por Alys Rivers, quien se está metiendo en su cabeza para torturarlo.

