En la final de la temporada 2 de “House of the Dragon” (“La casa del dragón” en español) no solo cruzamos temporalmente el Mar Angosto de regreso a Essos, sino que también conocimos a nuevos personajes que jugarán un rol importante en las siguientes entregas. Uno de ellos fue Sharako Lohar, quien ha dado mucho de qué hablar por los cambios que ha realizado la serie de HBO Max. ¿Quieres conocer más sobre él y su historia? Aquí te lo cuento.

En el episodio 8, titulado “La reina que siempre fue”, Tyland Lannister viajó a Essos para reunirse con las cabezas de la Triarquía, tal como se lo indicó Aemond en su autoridad como Príncipe Regente.

Los Verdes necesitan aliarse con esta agrupación de tres países para utilizar su poder naval y romper el bloqueo de los Negros en el Gaznate, el cual estaba generando mucho descontento en la población de Desembarco del Rey.

Aquí es donde conocemos a Sharako Lohar, interpretado por Abigail Thorn, una conocida youtuber inglesa que protagoniza el canal “Philosophy Tube”.

Descubre cómo "House of the Dragon" transforma a Sharako Lohar, un personaje clave en la lucha por el Trono de Hierro (Foto: HBO)

¿QUIÉN ES SHARAKO LOHAR?

En “Fuego y Sangre”, el libro de George R.R. Martin que inspira la serie, Sharako Lohar es un personaje que no pasa desapercibido. Como almirante de Lys al servicio de la Triarquía, Sharako era conocido por su audacia y destreza en el mar.

Tal como lo vemos en pantalla, el Almirante Lohar no era cualquier comandante; dirigía una impresionante flota de noventa buques de guerra provenientes de Myr, Lys y Tyrosh. Estas ciudades, unidas bajo la bandera de las Tres Hijas, se aliaron con los Verdes en la lucha por el control de los Siete Reinos.

En una de sus misiones más audaces, Sharako Lohar fue encargado de romper el bloqueo impuesto por los Negros en el Gullet. Con su característica determinación, llevó su flota de noventa barcos hasta los peligrosos Peldaños de Piedra, preparando cada remo y cada vela para la inminente batalla.

¿SHARAKO LOHAR ES MUJER EN LOS LIBROS?

En la adaptación televisiva House of the Dragon, el personaje de Sharako Lohar sufre una transformación interesante. Lohar se fusiona con Racallio Ryndoon y su sexo se cambia a femenino.

Este cambio, aunque puede parecer sorprendente, tiene sentido dentro del contexto de la serie. En el libro Fuego y Sangre, Sharako siempre fue referido como “él”. Sin embargo, en la serie, el personaje se viste como hombre, tiene esposas, y todos se refieren a ella en masculino. Esta ambigüedad causa confusión, especialmente en Tyland Lannister, quien claramente la identifica como mujer.

La fusión con Racallio Ryndoon, un excéntrico capitán Tyroshi, también contribuye a la ambigüedad de su género. En el libro, Racallio a veces vestía de mujer y tenía una docena de esposas, lo que añade una capa adicional de complejidad a la representación de Sharako Lohar en la serie. Esta mezcla de identidades y géneros no hace más que enriquecer la narrativa y agregar profundidad a los personajes en “House of the Dragon”.