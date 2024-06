En el 2015, Pixar estrenó “Inside Out” (en Latinoamérica: “Intensa-Mente” y en España: “Del revés”), una estupenda película con la que grandes y chicos pudimos sumergirnos en el interior de la mente de una niña y descubrir las simpáticas y complejas aventuras que tuvo gracias a sus emociones. Así, 9 años después, el prestigioso estudio de animación lanza la continuación de la historia, con estrellas de la talla de Maya Hawke y Ayo Edebiri en su elenco de voz original. En ese sentido, ¿te gustaría conocer la lista de actores y personajes de “Inside Out 2″. Pues, en las siguientes líneas, te presento su guía de reparto (cast guide).

Vale precisar que esta secuela cuenta con gran parte del elenco original regresando con sus respectivos personajes. No obstante, es notoria la ausencia de figuras como Bill Hader (Temor) y Mindy Kaling (Desagrado), quienes se alejaron del proyecto por desacuerdos con el salario ofrecido.

De cualquier manera, “Intensa-Mente 2″ (también conocida como “Del revés 2″) nos invita a la mente de la recién estrenada adolescente Riley, justo cuando el cuartel general está sufriendo una repentina demolición para hacerle sitio a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones!

Antes de continuar, mira el tráiler de “Inside Out 2″:

¿QUIÉNES SON LOS NUEVOS ACTORES Y PERSONAJES DE “INSIDE OUT 2”?

1. Maya Hawke como Ansiedad (en inglés: Anxiety)

Ansiedad es una de las nuevas emociones de Riley. Es anaranjada, tiene el cabello desordenado y una camisa de rayas. Ah, y se presenta como una maniática del control.

Está interpretada por Maya Hawke, reconocida por su trabajo previo en proyectos como “Once Upon a Time in... Hollywood”, “Stranger Things”, “Asteroid City” y “Fear Street Part One: 1994″.

Maya Hawke le da voz a Ansiedad en la película animada "Inside Out 2" (Fotos: AFP / Pixar)

2. Ayo Edebiri como Envidia (en inglés: Envy)

Envidia siente fascinación por todo lo que la rodea, algo que empieza como curiosidad... hasta que acaba consumiéndola de celos: ¡Quiere todo lo que tienen los demás!

La actriz que le da voz al personaje es Ayo Edebiri, famosa por ser la chef Sydney en “The Bear” y por su participación en “Bottoms”, “Theater Camp” y “The Sweet East”.

Ayo Edebiri le da voz a Envidia en la película animada "Inside Out 2" (Fotos: AFP / Pixar)

3. Adèle Exarchopoulos como Ennui (Aburrimiento, en inglés: Boredom)

El aburrimiento está muy presente en la vida de los adolescentes, por lo que no es de extrañar que se una al equipo de emociones. En la cinta, Ennui se caracteriza por siempre tener su smartphone a la mano.

Previamente, la actriz Adèle Exarchopoulos ha sido parte de los elencos de “BAC Nord: Brigada Anticriminal”, “Criaturas asombrosas”, “Ladronas” y “La redada”.

Adèle Exarchopoulos le da voz a Ennui en la película animada "Inside Out 2" (Fotos: AFP / Pixar)

4. Paul Walter Hauser como Vergüenza (en inglés: Embarrassment)

Vergüenza es grande, tímido y la encarnación de la torpeza social de Riley. Utiliza una sudadera para esconderse del mundo, temeroso de exponerse frente a los demás.

Paul Walter Hauser, actor ganador del Emmy, es quien asume este rol. En su filmografía, también se encuentran los títulos “Cruella”, “Cobra Kai”, “Orion and the Dark” y “Richard Jewell”.

Paul Walter Hauser le da voz a Vergüenza en la película animada "Inside Out 2" (Fotos: AFP / Pixar)

5. June Squibb como Nostalgia

Nostalgia tiene el aspecto de una abuela tradicional y aparece a medida que la protagonista empieza a experimentar un sentimiento muy común: la añoranza del pasado.

La artista que le da voz es June Squibb, famosa por obras como “Palm Springs”, “Meet Joe Black”, “Nebraska” y “Scent of a Woman”.

June Squibb le da voz a Nostalgia en la película animada "Inside Out 2" (Fotos: Pixar)

6. Yong Yea como Lance Slashblade

Lance Slashblade es un personaje heroico de videojuego del que Riley estaba enamorada cuando era más pequeña. Es similar a las figuras de “Final Fantasy”.

7. Kensington Tallman como Riley

Si bien Kaitlyn Dias le daba voz a la pequeña Riley, ahora es Kensington Tallman quien asume el rol de nuestra protagonista durante su adolescencia.

8. Tony Hale como Temor (en inglés: Fear)

Temor retorna con su habitual miedo por las cosas desconocidas. Sin embargo, esta vez tiene la voz de Tony Hale, quien reemplaza a Bill Hader.

9. Liza Lapira como Desagrado (en inglés: Disgust)

Desagrado es otra de las emociones que retorna... aunque con otra voz. Tras la salida de Mindy Kaling del elenco, Liza Lapira es quien asume el papel en “Inside Out”.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES QUE REGRESAN EN “INSIDE OUT 2”?

10. Amy Poehler como Alegría (en inglés: Joy)

Alegría sigue irradiando energía positiva dentro del cerebro de Riley. Esto, mientras se enfrenta los difíciles retos de la pubertad.

La actriz que le da voz es Amy Poehler, la inolvidable Leslie Knope de “Parks and Recreation”. Ella también ha sido parte de los elencos de “Mean Girls”, “Monsters vs. Aliens” y “Horton Hears a Who!”.

Amy Poehler le da voz a Alegría en la película animada "Inside Out 2" (Fotos: AFP / Pixar)

11. Phyllis Smith como Tristeza (en inglés: Sadness)

Gracias a Tristeza, la primera película nos enseñó que todas las emociones tienen un propósito, aunque a simple vista parezcan negativas.

Cabe resaltar que, en la filmografía de la estrella Phyllis Smith, también se encuentran proyectos como “The Office” y “The OA”.

Phyllis Smith le da voz a Tristeza en la película animada "Inside Out 2" (Fotos: AFP / Pixar)

12. Lewis Black como Furia (en inglés: Anger)

Furia es el epicentro de todas las frustraciones de Riley, por lo que cumple un papel importante durante su paso por la adolescencia.

Está interpretado por Lewis Black, reconocido por “Unaccompanied Minors”, “Man of the Year”, “Better Off Single”, “Imitation Girl”, entre otras películas.

Lewis Black le da voz a Furia en la película animada "Inside Out 2" (Fotos: AFP / Pixar)

Otros actores y personajes de “Inside Out 2”:

Diane Lane como la Sra. Andersen, la madre de Riley.

la madre de Riley. Kyle MacLachlan como el Sr. Andersen, el padre de Riley.

el padre de Riley. Lilimar como Valentina “Val” Ortiz, una popular jugadora de hockey en la escuela de Riley.

una popular jugadora de hockey en la escuela de Riley. Sumayyah Nuriddin-Green como Bree, una amiga de Riley.

una amiga de Riley. Grace Lu como Grace, otra amiga de Riley.

otra amiga de Riley. Ron Funches como Bloofy, un personaje del programa infantil favorito de Riley.

un personaje del programa infantil favorito de Riley. Paula Pell como la madre de Furia

Yvette Nicole Brown como la entrenadora Roberts

John Ratzenberger como Fritz

Sarayu Blue

Flea

Dave Goelz

James Austin Johnson

Bobby Moynihan

Frank Oz

Paula Poundstone

Kendall Coyne Schofield

Kirk Thatcher

Las emociones de la adolescente Riley son las protagonistas del póster de la película "Inside Out 2" (Foto: Pixar)