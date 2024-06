CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. La trágica muerte de un estudiante becado de la Escuela secundaria Jooshin marca el inicio de “Jerarquía” (“Hairaki” en su idioma original y “Hierarchy” en inglés), serie surcoreana de Netflix dirigida por Bae Hyun-jin. El drama juvenil de misterio y romance narra la historia de Kang Ha (Lee Chae-min), un nuevo estudiante becado que llega al instituto para alterar las aparentemente perfectas vidas de los hijos de las familias más adineradas e influyentes del país. Kang Ha esconde un secreto y tiene un propósito para estar en esa prestigiosa escuela. ¿Qué esconde y por qué está detrás de la realeza estudiantil? A continuación, te cuento qué pasó con los protagonistas.

La serie escrita por Choo Hye-mi empieza con la muerte del estudiante becado Kang In-han, quien fue atropellado tras ser perseguido por unos matones. La historia salta a la presentación de Kang Ha como el nuevo alumno becado que parece no conocer las reglas de esa escuela, donde los estudiantes Jung Jae-i (Noh Jung-eui), Yoon He-ra (Ji Hye-won), Lee Woo-jin (Lee Won-jung) y Kim Ri-an (Kim Jae-won) son considerados de la realeza por el dinero de sus familias.

A pesar de las advertencias de los otros becados, el protagonista de “Jerarquía” insiste en acercarse a los de la clase alta y se convierte en el centro de atención después de besar a Jae-i en una fiesta. Esta acción tan audaz lo lleva a enfrentar la venganza de Ri‑an. No obstante, durante una excursión, Kang Ha y Jung Jae‑i comienzan a acercarse.

Kang Ha (Lee Chae-min) busca vengar la muerte de su hermano en la serie coreana "Jerarquía" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “JERARQUÍA”?

¿Quién es realmente Kang Ha?

Tal como Jae‑i, Kang Ha es el hermano de Kang In-han, el estudiante que supuestamente Ri‑an mató por ser amigo de su entonces novia Jung Jae‑i. Ha llegó a Jooshin con el único propósito de descubrir al asesino de su hermano y hacer justicia. La policía determinó que el joven fue atropellado por un conductor que se dio a la fuga, pero Ha sabe que fue más que eso y que las autoridades de la escuela ocultaron la pruebas.

Jung Jae‑i se siente culpable por la muerte de In-han y para evitar que suceda lo mismo con el nuevo, finge tener una relación con él. En tanto, su exnovio, Ri‑an, trata de recuperarla poniéndola celosa con He-ra. Pero ¿por qué terminaron su romance? Después de un viaje de tres meses a Estados Unidos, Jae‑i regresó totalmente diferente y rompió con el heredero del legado Jooshin.

Además de preocuparse por cumplir con las expectativas de su padre, Jae‑i se siente agobiada por los mensajes que recibe de una cuenta anónima. La persona misteriosa le envía videos de lo que sucedió en la última fiesta de cumpleaños de Woo-jin y amenaza con publicarlo. ¿De quién se trata? ¿Qué se propone? Jae‑i le pide ayuda a He-ra, pero su amistad se rompe debido a Ri‑an.

Después de Jae-i se niega al pedido de He-ra, presentar a sus padres durante un evento de la escuela, He-ra revela la relación de su amiga con Kang Ha y provoca que el dueño del imperio Jung decida enviar a su hija a los Estados Unidos y comprometerla con el hijo mayor de otra familia importante. En la reunión también se revela que existe una rivalidad entre los Jung y los Kim, lo que impide el romance de Jae-i y Ri-an.

A medida que avanza su investigación, Kang Ha descubre más secretos de los estudiantes de Jooshin y también recibe un video de la cuenta anónima. Más de uno parece sospechoso de los chantajes, y otros se suman a la lista de posibles responsables de la muerte de In-han.

Jung Jae-i (Roh Jeong-eui) se siente culpable por la muerte de In-han en la serie "Jerarquía". Pero ¿es culpable? (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “JERARQUÍA”?

¿Cuál es el secreto que atormenta a Jae‑i?

En “Jerarquía”, Jae‑i menciona que mató a alguien, pero no se refiere a In-han. Jae‑i descubrió que estaba embarazada y por temor a la reacción de su padre, quien desterró de sus vidas a su madre al no creerla digna, decide viajar a Estados Unidos para abortar. No obstante, antes de que pueda hacerlo, sufre un aborto espontáneo. Y esa es la verdadera razón por la que se alejó de Ri-an, a quien todavía ama.

Otra cosa que atormenta a Jae-i es el video comprometedor que grabó su medio hermano Jae-hyeok y con el que la chantajeaba. In-ha era el único que sabía sobre su embarazo y las amenazas de Jae-hyeok.

¿Quién está detrás de los mensajes anónimos?

Gracias a que su madre es la directora Park, Ju-won tiene acceso a la nube de los estudiantes de Jooshin, así que conoce todos sus secretos. Al ver que su madre no hace nada para proteger a los becados y los que sufren bullying, decide castigar a los acosadores a su manera.

Para vengar la muerte de su hermano, Kang Ha se une a Ju-won y planea utilizar sus videos. Jae-i, quien regresó con Ri-an y está dispuesta a defender su amor, se entera y comparte su historia con el hermano de In-han y se disculpa por no evitar que lo acosaran. Ha presenta los videos ante la policía y logra que convoquen a los abusivos.

¿Quién atropelló a In-han?

La noche de la fiesta de cumpleaños de Woo-jin, In-han llevaba un lapicero con una cámara oculta, así que registró todo lo que sucedió: Jae-i hablando sobre su embarazo y el chantaje de su medio hermano; la relación secreta entre Woo-jin y la maestra Han. Al verse descubierta, esta última persiguió al estudiante en automóvil y lo atropelló. Luego le quitó la cámara y Woo-jin la ayudó a ocultar las pruebas por temor a perjudicar a su padre.

Para remediar el daño que causó, Woo-jin le entrega la cámara bolígrafo a Jae-i, quien se la da a Kang Ha, a pesar de que contiene videos con sus secretos. Con esas pruebas, la Sra. Han y los estudiantes involucrados en el acoso a In-han son arrestados. Tras la intervención de la policía, la madre de Ri-an despide a la directora Park.

Al final de “Jerarquía”, Jae-i se enfrenta a su padre y se muda con su madre. Ri-an admite su culpa en el acoso contra In-han y se disculpa con Kang Ha, pero este no lo perdona. Con un nuevo director, las cosas parecen mejorar en Jooshin, sin embargo, un cuerpo en un salón de clases y Ri-an recibiendo un mensaje críptico demuestran lo contrario.

Lee Woo-jin (Lee Won-jung) conoce la identidad de la persona que atropelló a In-han en la serie coreana "Jerarquía" (Foto: Netflix)