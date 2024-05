“Los colores del mal: Rojo” (“Colors of Evil: Red” en inglés y “Kolory zła. Czerwień” en su idioma original) es una nueva película de Netflix que promete mantener a los espectadores al borde de sus asientos. Dirigida por Adrian Panek y con un guión coescrito por Lukasz M. Maciejewski, Adrian Panek y Malgorzata Oliwia Sobczak, esta película polaca de crimen y drama se adentra en el lado oscuro de la zona de Tricity. Aquí te cuento todo lo que debes saber sobre los actores y personajes que conforman esta historia.

El hallazgo del cuerpo mutilado de una joven en una playa desencadena una serie de eventos que llevan al fiscal y a la madre jueza de la víctima a investigar el caso. A medida que profundizan en la investigación, descubren inquietantes conexiones con un asesinato anterior y los turbios negocios de los clubes locales, lo que genera fricciones con la policía.

Esta intrincada historia de crimen y justicia se estrenó el 29 de mayo en Netflix y ha capturado la atención de los amantes del género. Antes de seguir, mira el tráiler de “Los colores del mal: Rojo”.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL ELENCO DE “LOS COLORES DEL MAL: ROJO”?

1. Maja Ostaszewska como Helena Bogucka

Maja Ostaszewska como Helena Bogucka en "Los colores del mal: Rojo" (Foto: Aurum Film)

Maja Ostaszewska, una popular actriz polaca, interpreta a Helena Bogucka, la madre de la más reciente víctima de asesinato.

Con una carrera prolífica en el cine y la televisión, Ostaszewska es conocida por su versatilidad y presencia en pantalla. Algunas de sus obras más notables incluyen “Te estoy mirando, María”, “Egoiści”, “Janosik: una historia real”, “Un grano de verdad”, “Nunca volveré a nevar”, “El corazón valiente de Irena Sendler” y “La Oficina PL”.

2. Jakub Gierszał como Leopold Bilski

Jakub Gierszał como Leopold Bilski en "Los colores del mal: Rojo" (Foto: Aurum Film)

Jakub Gierszał, otro talentoso actor polaco, da vida a Leopold Bilski, uno de los detectives que investiga el asesinato de una joven.

Gierszał ganó reconocimiento con su papel en la película “Suicide Room”, que marcó un gran avance en su carrera. Su filmografía incluye trabajos destacados como “All That I Love”, “Lasting”, “Morris from America”, “Breaking the Limits”, “Beyond Words”, “The Getaway King” y “Doppelgänger”.

3. Kagga Jayson como Leonard

Kagga Jayson, un actor ugandés, asume el papel de Leonard. Con una sólida presencia en la industria del cine y la televisión de Uganda, Jayson ha demostrado su talento en diversos proyectos.

Además de su carrera actoral, también es conocido como músico, lo que añade otra dimensión a su capacidad artística. Su inclusión en el elenco de “Los colores del mal: Rojo” aporta una diversidad cultural y una perspectiva única a la serie.