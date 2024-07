¿Recuerdas a Poof, el bebé de Cosmo y Wanda de “Los padrinos mágicos”? En “The Fairly OddParents: A New Wish” (“Los Padrinos Mágicos: Un nuevo deseo” en español), serie animada de Nickelodeon basada en el programa creado por Butch Hartman, el hijo de los que fueron padrinos mágicos de Timmy Turner en la ficción original, aparece en su versión adulta. ¿Te imaginas cómo luce en la comedia que se estrenó el 20 de mayo de 2024? ¿Sabías que se cambió el nombre? Por eso, te cuento cada detalle de su nueva apariencia y la razón por la que ahora se llama Peri.

Poof apareció por primera vez en el estreno de la sexta temporada de la serie original, que se emitió del 2001 al 2017 y formó parte de varias aventuras junto a sus padres y a su travieso ahijado. Incluso contó su versión anti-hada, Foop.

Mientras que Peri aparece en la primera temporada de “The Fairly OddParents: A New Wish”, serie en la que Cosmo y Wanda son padrinos mágicos de Hazel Wells, una niña de 10 años que se mudó a la ciudad de Dimmadelphia debido al nuevo trabajo de su padre y que se siente muy triste por la partida de su hermano mayor, Antony, a la universidad.

¿CÓMO LUCE POOF DE ADULTO EN “LOS PADRINOS MÁGICOS: UN NUEVO DESEO”?

Peri es el padrino mágico de un nuevo personaje llamado Dev. Cuando Poof se presenta ante el niño que le asignaron menciona que cambió su nombre a Peri “como el periwinkle (bígaro)”, presumiblemente un guiño a Fairywinkle, el apellido de soltera de Wanda. También hace referencia al color característico del personaje.

Además de su color azul lavanda, Peri luce un cabello con el característico remolino de su madre y unas cejas gruesas y oscuras que sin duda heredero de Cosmo. Además, su varita de hada tiene una forma similar al sonajero que llevaba cuando era un bebé y utiliza pantalones con tirantes.

Así luce Poof de adulto, que ahora se llama Peri, en la serie animada "The Fairly OddParents: A New Wish" (Foto: Nickelodeon)

¿POR QUÉ CAMBIARON EL NOMBRE DE POOF?

Después de que un fan de “Los padrinos mágicos” escribiera en redes sociales que, “desearía que se quedaran con Poof como nombre”, la cocreadora de “Fairly OddParents: A New Wish”, Ashleigh Crystal Hairston, explicó por qué se cambió el nombre del personaje de la serie original.

“El nombre anterior es un insulto en muchos países y no se puede utilizar”, escribió la cocreadora de la tercera serie de la franquicia, después de “Los padrinos mágicos: más mágicos que nunca” (“The Fairly OddParents: Fairly Odder”) en X (anteriormente conocida como Twitter).