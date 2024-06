Si vives en los Estados Unidos y eres usuario de Max (anteriormente conocido como HBO Max), lamento decirte que hay una mala noticia para ti: la plataforma de streaming elevará el costo de su suscripción de inmediato, lo cual podría perjudicarte mucho si tienes una economía familiar no tan estable, ya que este podría ser un gasto adicional que no estabas acostumbrado a pagar, pero que ahora deberás hacerlo, siempre y cuando optes por no cancelar y continuar con la experiencia.

La decisión de ejecutar estos nuevos precios comenzó desde el 4 de julio, en lo que parece ser una jugada muy bien diseñada para Warner Bros. Discovery, empresa que ya tenía planificado hacer este incremento, pero que ha esperado el momento perfecto. Resulta que esto se produce dos semanas antes de que se estrene la segunda temporada de “House of the Dragon”, serie que tiene muchos fanáticos en todo el mundo, así que, debido a ello, se cree que la mayoría de los clientes prefiera no cancelar el servicio por los costos.

Sin embargo, hay otros que sí lo harán y que básicamente no les importa lo que se perderán. Incluso, hay quienes tienen contratado el servicio y casi ni lo usan, así que este sería un buen momento para darle de baja. Sea como sea, seguramente tienes la curiosidad de saber en cuánto se incrementa el precio, así que en esta nota te daré a conocer los detalles que tanto necesitas saber.

En la temporada 2 de "House of the Dragon", los Verdes tendrán que pagar con Fuego y Sangre por la muerte de Lucerys Velaryon (Foto: HBO)

EL NUEVO PRECIO DE MAX EN ESTADOS UNIDOS

Precio del plan sin publicidad

Si tienes contratado el plan que te permite ver tu contenido sin publicidad alguna, el nuevo costo del servicio será de US$16.99 al mes, mientras que el pago anual sube hasta los US$169.99.

Precio del plan Ultimate AD-Free

El plan Ultimate AD-Free permite al cliente ver su contenido en cuatro dispositivos simultáneamente en 4K Ultra HD con audio inmersivo Dolby Atmos y su nuevo costo será de US$20.99 al mes y si optas por un solo pago al año, deberás abonar US$209.99.

Precio del plan With Ads

Este es el plan más básico que ofrece Max, pero tiene la particularidad de que contienen anuncios que deberás apreciar para continuar viendo tu serie o película favorita. Para este paquete, el costo sigue siendo de US$9.99 al mes mientras que por año deberás pagar US$99.99.