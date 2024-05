“My Adventures With Superman”, serie animada de superhéroes basada en los personajes de DC Comics, regresa con una segunda temporada que continuará con las aventuras de Clark Kent, Lois Lane y Jimmy Olsen, quienes en los primeros episodios empezaron a descubrir quiénes son y lo que son capaces. Por supuesto, seguirán salvando la ciudad de fuerzas que conspiran para destruirla. ¿Cuántos episodios tiene la nueva entrega y cuándo se estrenarán? A continuación, te comparto estos y otros datos relevantes.

La ficción desarrollada por Jake Wyatt, Brendan Clougher y Josie Campbell fue producida por Warner Bros. Animation y animada por Studio Mir en Corea del Sur. La primera temporada se estrenó en Adult Swim el 7 de julio de 2023 y terminó el 1 de septiembre del mismo año.

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER LA TEMPORADA 2 DE “MY ADVENTURES WITH SUPERMAN”?

La segunda temporada de “My Adventures With Superman” se estrenará en Adult Swim el sábado 25 de mayo a las 12:00 am. ET/PT en Estados Unidos y al día siguiente llegará a la plataforma streaming Max. Cada semana se lanzará un nuevo episodio.

¿CUÁNTOS EPISODIOS TIENE LA TEMPORADA 2 DE “MY ADVENTURES WITH SUPERMAN”?

La temporada 2 de “My Adventures With Superman”, que cuenta con Michael Ouweleen, Jake Wyatt y Brendan Clogher como productores ejecutivos, tiene diez episodios.

Las aventuras de Lois Lane, Clark Kent y Jimmy Olsen continúan en la temporada 2 de "My Adventures With Superman" (Foto: Adult Swim)

FECHA DE ESTRENO DE CADA EPISODIO DE LA TEMPORADA 2 DE “MY ADVENTURES WITH SUPERMAN”

Episodio 1: More Things in Heaven and Earth: 25 de mayo de 2024

Episodio 2: Adventures with My Girlfriend: 25 de mayo de 2024

Episodio 3: Fullmetal Scientist: 1 de junio de 2024

Episodio 4: Two Lanes Diverged: 8 de junio de 2024

Episodio 5: Most Eligible Superman: 15 de junio de 2024

Episodio 6: 22 de junio de 2024

Episodio 7: 29 de junio de 2024

Episodio 8: 6 de julio de 2024

Episodio 9: 13 de julio de 2024

Episodio 10: 20 de julio de 2024

TRÁILER DE LA TEMPORADA 2 DE “MY ADVENTURES WITH SUPERMAN”

¿DE QUÉ TRATA LA TEMPORADA 2 DE “MY ADVENTURES WITH SUPERMAN”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Adult Swim, en la segunda temporada de “My Adventures With Superman”, “en la última temporada, los tres mejores amigos enfrentan una serie de nuevas amenazas. Surgen enemigos poderosos del pasado alienígena de Clark. Amanda Waller apuntará a Superman, Lois lidiará con el futuro y Jimmy Olsen gastará una increíble cantidad de dinero Krypton viene para nuestros jóvenes héroes , y su llegada pondrá a prueba su fuerza, lealtad y amor como nunca antes”.

ACTORES Y PERSONAJES DE “MY ADVENTURES WITH SUPERMAN 2″

Jack Quaid como Clark Kent / Superman

Alice Lee como Lois Lane

Ishmel Sahid como Jimmy Olsen

Darrell Brown como Perry White

Kari Wahlgren como Martha Kent, Young Clark Kent

Reid Scott como Jonathan Kent

Jason Marnocha como Jor-El

Zehra Fazal como Leslie Willis / Livewire

Azuri Hardy-Jones como Flip Johnson

Chris Parnell como Slade Wilson

Debra Wilson como Amanda Waller

Joel de la Fuente como General Sam Lane

Catherine Taber como Siobhan McDougal / Silver Banshee

Lucas Grabeel como Kyle / Mist

Vincent Tong como Albert / Rough House, Steve Lombard

Jake Green como Anthony Ivo / Parasite

Max Mittelman como Lex Luthor

Laila Berzins como Rory / Heat Wave

Melanie Minichino como Cat Grant

Kenna Ramsey como Ronnie Troupe

André Sogliuzzo como Monsieur Mallah

David Errigo Jr. como Mister Mxyzptlk

Andromeda Dunker como Vicki Vale

Michael Emerson como Brainiac