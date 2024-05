Cuando los nuevos medicamentos para bajar de peso llegan a la pequeña ciudad de “South Park” en Colorado más de un personaje parece interesado en probarlos en el nuevo episodio especial de la serie animada creada por Trey Parker y Matt Stone. Eric Cartman es uno de ellos, ya que un médico le informa que requiere medidas drásticas para reducir su peso. Sin embargo, le niegan el Ozempic, así que sus amigos se proponen ayudarlo a conseguirla. ¿Qué más se sabe sobre “South Park: The End of Obesity”? A continuación, te comparto la fecha y hora de estreno.

Se trata la séptima película de “South Park” después de “Post Covid”, “Post Covid: The Return of Covid”, “The Streaming Wars”, “The Streaming Wars Part 2″, “Joining the Panderverse” y “(Not Suitable for Children)”. Y no será la última, ya que existe un acuerdo de exclusividad con ViacomCBS hasta el año 2027 para una serie de 14 especiales.

“Intentamos que lo que hay en Paramount+ sea diferente de cualquier otro sitio, así que las películas de una hora hechas para la televisión es lo que tenemos en mente. Haremos dos películas para televisión cada año. Serán grandes, pero no a escala cinematográfica”, señaló Stone en su momento.

El médico le informa a Eric Cartman que debe bajar de peso en el especial "South Park: The End of Obesity" (Foto: Paramount+)

¿CÓMO VER “SOUTH PARK: THE END OF OBESITY”?

“South Park: The End of Obesity”, el séptimo especial de la serie animada creada por Trey Parker y Matt Stone, se estrenará en Paramount+ el viernes 24 de mayo de 2024 a 12 a.m. PT/3 a.m. ET. en Estados Unidos y Canadá.

Mientras que al Reino Unido, Australia, América Latina, Brasil, Francia, Italia, Alemania, Suiza y Austria llegará el sábado 25 de mayo.

¿DE QUÉ TRATA “SOUTH PARK: THE END OF OBESITY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Paramount+, en el especial “South Park: The End of Obesity”, “la llegada de nuevos medicamentos para bajar de peso tiene un gran impacto en todos los habitantes de South Park. Cuando a Cartman se le niega el acceso a la medicina que le cambiará la vida, los niños entran en acción”.

Por lo que he visto en el tráiler, este episodio especial se burla de los medicamentos para bajar de peso y del sistema de salud estadounidense a través del interés de Cartman en cambiar su aspecto físico y las acciones de Kyle, Stan, Kenny y Butters para ayudarlo.

TRÁILER DE “SOUTH PARK: THE END OF OBESITY”