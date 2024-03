“Queen of Tears” (“La reina de las lágrimas” en español), drama romántico surcoreano de tvN y Netflix que narra la historia de Baek Hyun-woo y Hong Hae-in, la reina de las tiendas departamentales y el príncipe de los supermercados, quienes transitan una crisis conyugal que en lugar de terminar con su relación, reviva el amor entre ellos. La serie tiene como protagonistas a Kim Soo-hyun y Kim Ji-won, y desde su estreno los fanáticos de la K-dramas están interesados en cada detalles de la trama, lo que incluye al elenco. Por eso, te comparto las edades de los miembros del reparto.

La ficción dirigida por Jang Young-woo (“Sweet Home”) y Kim Hee-won (“Vincenzo”) a partir del guion de Park Ji-eun (“Crash Landing on You”) tiene 16 episodios y cuenta con un elenco principal conformado por Park Sung-hoon, Kwak Dong-yeon y Lee Ju-bin. A ellos se suman actores como Kim Kap-soo, Lee Mi-sook, Jung Jin-young, Na Young-hee, Kim Jung-nan, Koo Si-woo, Jeon Bae-soo, Hwang Young-hee, Kim Do-hyun, Jang Yoon-joo y Kim Dong-ha. Entonces, ¿qué edades tienen estos actores?

¿CUÁNTOS AÑOS TIENEN LOS ACTORES DE “QUEEN OF TEARS”?

1. Kim Soo-hyun

Kim Soo-hyun, que interpreta a Baek Hyun-woo en “Queen of Tears”, es un actor surcoreano conocido por sus papeles en series como “Dream High” (2011), “Moon Embracing the Sun” (2012) y “My Love from the Star” (2013-2014), nació el 16 de febrero de 1988 en Seúl y tiene 36 años.

2. Kim Ji-won

Kim Ji-won, que da vida a Hong Hae-in en la serie coreana de Netflix, es una actriz surcoreana que participó en “The Heirs” (2013), “Descendientes del sol” (2016), “Fight for My Way” (2017), “Arthdal Chronicles” (2019), “Amor en la ciudad” (2020) y “Mi diario de liberación” (2022), nació el 19 de octubre de 1992 en Seúl y tiene 31 años.

3. Park Sung-hoon

Park Sung-hoon, que asume el rol de Yoon Eun-sung en “La reina de las lágrimas”, es un actor coreano que fue parte de producciones como “La gloria”, “Gonjiam: Hospital maldito”, “El legado” y “El juego del calamar 2″, nació el 18 de febrero de 1985 y tiene 39 años.

4. Kwak Dong-yeon

Kwak Dong-yeon, que interpreta a Hong Soo-cheol, es reconocido por su trabajo previo en “Vincenzo”, “Moonlight Drawn by Clouds”, “Moonlight Drawn by Clouds” y “La belleza de Gangnam”, nació el 19 de marzo de 1997 en Daejeon, Corea del Sur, y tiene 26 años.

5. Lee Joo-bin

Lee Joo-bin, que apareció en “La casa de papel: Corea”, “Batalla de amor”, “The Tale of Nokdu” y “Sunbae, Don’t Put on That Lipstick”, y da vida a Cheon Da-hye en la nueva serie de Netflix, nació el 18 de septiembre de 1989 en Gangneung, Provincia de Gangwon, Corea del Sur, y tiene 34 años.

Estas son las edades de los otros miembros del reparto de “Queen of Tears”:

Kim Kap-soo (Hong Man-dae): 66 años Lee Mi-sook (Mo Seul-hee): 63 años Jung Jin-young (Hong Beom-joon): 59 años Na Young-hee (Kim Sun-hwa): 62 años Kim Jung-nan (Hong Beom-ja): 52 años

¿CÓMO VER “QUEEN OF TEARS”?

En Corea del Sur, “Queen of Tears” se emite en el canal tvN desde el 9 de marzo hasta el 28 de abril de 2024, los sábados y domingos a las 21:20 (hora local coreana).

Mientras que en Netflix, “La reina de las lágrimas” se estrenó el 23 de marzo de 2024. Los nuevos episodios se lanzarán los sábados y domingos hasta el 28 de abril.