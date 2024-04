“Queen of Tears” lo está dando todo y no solo con su intrigante historia. La serie coreana está en su sexta semana consecutiva en el Top 10 Global de Netflix y, a poco de llegar a sus últimos episodios, preparó una sorpresa para los acérrimos fanáticos de los k-dramas: un crossover con “Vincenzo”, otro de los programas más vistos de la plataforma en el 2021.

La serie, estrenada en marzo de 2024, gira en torno a Hyun-woo y Hae-in, una pareja de esposos que se ha olvidado la razón por la que se casaron. Atrapados entre los deberes, las presiones, las decepciones y la falta de comunicación, el abogado está dispuesto a divorciarse y lidiar con la ira de la poderosa familia de su mujer. Sin embargo, cuando la heredera del grupo Queens le revela que está por morir, sus planes cambiarán.

Por su parte, “Vincenzo” gira en torno a Park Joo-hyung, quien se une a la mafiosa Familia Cassano desde joven. Se convierte en abogado y consigliere de Don Fabio, pero cuando su hermano adoptivo se vuelve celoso de él, tendrá que usar sus habilidades legales y criminales para defenderse.

¿CÓMO FUE EL CROSSOVER DE “QUEEN OF TEARS” Y “VINCENZO”?

El crossover de “Queen of Tears” ocurrió en el episodio 8, que se estrenó en Netflix el pasado 14 de abril y, debo decir, que no pudo hacerse de una forma más natural. Al decidir que finalmente se divorciaría de Hyun-woo, Hae-in decidió contratar al mejor y más despiadado abogado de todos. ¿Y qué mejor opción que Vincenzo? Ciertamente, la princesa de Queens puede pagarlo.

El personaje aparece en la oficina, donde los representantes legales de Hyun-woo y Hae-in negocian el contenido del comunicado de prensa que explica las causas de su separación.

“Debo decir, que no he venido aquí para negociar”, es lo primero que dice el mafioso, dando una clara referencia a la serie.

¿NETFLIX ESTÁ CREANDO SU PROPIO UNIVERSO DE K-DRAMAS?

Los crossovers entre series coreanas no es algo nuevo, por lo que haber visto esto en “Queen of Tears” no significa, precisamente, que Netflix esté buscando crear su propio MCU (¿O KTU?), aunque sería una gran idea.

En el pasado, se han visto otros cameos de personajes de k-dramas diferentes que causaron revuelo en el público. Uno de ellos fue el de “True Beauty” y Extraordinary You, donde Lee Su-ho confunde a Eun Dan-oh con su interés amoroso Lim Ju-kyung.

Además, en “Strong Girl Nam-soon”, se pudo ver a los personajes de Do Bong-soon y Ahn Min-hyuk hacer un pequeño cameo. Aunque esto puede ser diferente considerando que aparecieron en el spin-off de su serie original.

Normalmente, estos crossover se realizan con trabajos previos del director o creador de la serie, como es el caso de ambos ejemplos que he dado. En “Queen of Tears”, Kim Hee-won, quien también trabajó en “Vincenzo”, es una de las cineastas. El actor que Song Joong-ki, que interpreta a Park Joo-hyung/Vincenzo, también hizo un cameo en otra creación de Hee-won, “Little Women”, aunque no como su personaje perteneciente a una familia de la mafia.

