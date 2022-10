Una reciente temporada de “La isla de las tentaciones” se estrenó este 2022. De esta manera, 5 nuevas parejas han puesto a prueba su amor durante su estancia en el espectáculo de Telecinco.

Sin embargo, una de estas duplas ya está atravesando algunos problemas debido a las ‘tentaciones’ del reality. Ellos son Mario González y Laura Casabela. En ese sentido, mientras él protagonizó un momento subido de tono con la soltera Valeria Ardila, su novia decidió darle un beso a Adrián Ramírez.

¿Quieres saber más sobre este último participante? A continuación, conoce quién es Adrián Ramírez de “La isla de las tentaciones 5″. Descubre, así, los principales datos de la biografía del soltero del programa de Telecinco.

¿QUIÉN ES ADRIÁN RAMÍREZ?

Adrián Ramírez es un joven sevillano de 25 años de edad. Actualmente trabaja como asesor inmobiliario y acudió a “La isla de las tentaciones″ en busca del amor. Durante su presentación en el reality de Telecinco, afirmó: “Soy más ardiente que las luces de la feria de abril”.

Solo en su cuenta de Instagram supera los 7 mil seguidores. En esta red social, evidencia que es una persona deportista, que disfruta de ir a la playa y al gimnasio.

A través de sus publicaciones también muestra que es un muchacho al que le gustan las motocicletas, los viajes y los paseos con su mascota llamada Gala.

Junto a Vladi, Aitor, Isay, Edward, Brian, Álvaro, León y Hugo Paz, forma parte del grupo de solteros que buscan ‘tentar’ a las participantes del espectáculo televisivo.

DATOS PERSONALES DE ADRIÁN RAMÍREZ

Nombre: Adrián Ramírez

Edad: 25 años

Ciudad de origen: Sevilla

Ocupación: Asesor inmobiliario

Instagram: @adrianezboa

ADRIÁN RAMÍREZ EN “LA ISLA DE LAS TENTACIONES 5″

Desde su ingreso a Villa Playa, Adrián se ha mostrado interesado en Laura. Así, en una reciente entrega del programa, ambos protagonizaron el primer beso de la quinta temporada del show.

Al apreciar estas imágenes, algunos integrantes dieron su opinión al respecto: “Veo mucha atracción física y, sobre todo, contenida. Va a haber una segunda parte en la que van a ir a más seguro”, dijo uno de ellos.

Vale precisar que, para muchos concursantes, esta sería una “venganza” luego de que Mario, pareja de la joven, se dio un baño en la piscina junto a Valeria.

“Creo que es un cerdo, así de claro. No se merece una persona como yo, me da rabia que me haya hecho perder un año y medio de mi vida”, dijo Laura al observar el video de ambos. Tras esto, ella se acurrucó en la hamaca al lado de Adrián y, en la cocina, él le dio un beso que la participante correspondió.

