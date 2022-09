El pasado lunes 26 de septiembre, conocimos a un nuevo soltero de la quinta temporada de “La isla de las tentaciones”. Este es Hugo Paz, un antiguo integrante del programa “Mujeres y Hombres y Viceversa” y que ya ha llamado la atención de los espectadores del reality.

Antes de su presentación, Sandra Barneda les había advertido a las participantes que la presencia de este joven suponía un gran reto para ellas: “La prueba de amor no está siendo nada fácil y le falta una pieza muy importante. Una pieza que puede hacer que esta aventura cambie radicalmente para alguna de vosotras o para todas”, comentó.

¿Quieres saber más sobre él? A continuación, conoce quién es Hugo Paz, el tentador VIP del programa de Telecinco “La isla de las tentaciones 5″. Descubre, así, los principales datos de la biografía del ex “MyHyV”.

¿QUIÉN ES HUGO PAZ?

Hugo Paz es un joven español de 30 años de edad. Si bien estudió Aeronáutica, saltó a la fama gracias a su participación en “Mujeres y Hombres y Viceversa”. En este show, fue pretendiente y tronista. Además, protagonizó una pasional relación con Sofía Suescun, con quien también fue parte de “Supervivientes 2018″.

Solo en su cuenta de Instagram, supera los 460 mil seguidores y se muestra como un apasionado del ciclismo. De esta manera, tiene una marca de suplementos deportivos llamada Energyum Sport y es parte fundamental del equipo MTB TEAM PAZ SPORT.

Hugo también es muy cercano a su familia. Sus padres son el policía local Manuel Paz y Mercedes Cruz Vélez. Asimismo, tiene tres hermanos: Chiqui, Marta y el futbolista Abraham Paz.

Ahora es uno de los solteros de “La isla de las tentaciones 5”, reality en el que ya se reencontró con uno de sus romances pasados.

El joven con una camiseta negra (Foto: Hugo Paz / Instagram)

DATOS PERSONALES DE HUGO PAZ

Nombre: Hugo Paz Cruz

Fecha de nacimiento: 12 de agosto de 1992

Edad: 30 años

Lugar de nacimiento: Cádiz, España

Signo zodiacal: Leo

Instagram: @hugopaz4

HUGO PAZ Y SU HISTORIA CON CLAUDIA MARTÍNEZ

A su llegada a la “Isla de las tentaciones 5″, Hugo Paz reveló que conocía a Claudia Martínez: “A Claudia la conozco desde hace tiempo (...) Son muy guapas, es que me ponen nervioso también”, dijo. “¡Madre mía!”, fue la simple repuesta de la joven.

Lo cierto es que ambos tuvieron un breve romance en “Mujeres y Hombres y Viceversa”, show en el que coincidieron durante una temporada. Ella era tronista y él, uno de sus pretendientes. En su momento, admitieron que se saltaron las reglas del programa al verse fuera del estudio.

Actualmente, Claudia mantiene una relación con Javier Redondo, quien ha declarado que confía en ella: “Conozco a mi novia, sé cómo mira cuando algo le gusta, y esta noche no he visto eso, así que como no se alineen todos los planetas…”, manifestó.

Con el ingreso de Hugo al espectáculo de Telecinco, veremos cómo le va a esta pareja. Sin dudas, será una gran manera de poner a prueba su amor.

FOTOS DE HUGO PAZ

Un selfie del 'tentador' (Foto: Hugo Paz / Instagram)

Hugo tiene experiencia en la televisión (Foto: Hugo Paz / Instagram)