Una historia que desafía las convenciones! Alejandra Rodríguez irrumpió en el escenario del certamen de Miss Buenos Aires 2024 con una victoria que dejó a todos boquiabiertos. A sus 60 años, esta valiente mujer desafió los estereotipos de belleza y edad al coronarse como la nueva reina de la ciudad. Pero la sorpresa no termina aquí. ¡Alejandra no se detiene! Próximamente, se prepara para otro desafío aún más grande: competir en el Miss Universo Argentina, que se llevará a cabo el 25 de mayo. Su reciente triunfo ha marcado un hito en la historia de los concursos de belleza, demostrando que la edad no es un impedimento para perseguir tus sueños. ¿Quieres descubrir más sobre esta inspiradora mujer? Sigue leyendo.

Gracias a una nueva normativa que eliminó el límite de edad, Alejandra pudo participar en el certamen de Miss Buenos Aires. Desde su creación en 1958, el concurso había restringido la participación a mujeres entre los 18 y 28 años. Sin embargo, con el nuevo reglamento, el único requisito es ser mayor de edad. Este cambio significativo ha abierto las puertas a un nuevo paradigma de inclusión y diversidad en la industria de la belleza.

“Fue un certamen inclusivo, por eso me presenté. Es decir, no había límites de ningún tipo, ni de edad, ni mucho menos de peso y altura. Una de las chicas, de 18 años, era preciosa y muy preparada. Pensé que ella sería la ganadora, pero cuando todo el jurado me votó, sentí que vivía un sueño. Insisto, fue por unanimidad. ¡Estoy viviendo un sueño!”, comentó Rodriguez a entrevista para La Nación.

1. ¿QUIÉN ES ALEJANDRA RODRÍGUEZ?

Alejandra Rodríguez es mucho más que una cara bonita. Esta deslumbrante mujer desafió todas las expectativas al ganar el título de Miss Buenos Aires en abril de 2024, demostrando que la edad es solo un número.

A sus 60 años, rompió barreras y demostró que la belleza y la elegancia no tienen límites de edad. Nacida en Coronel Brandsen en 1964, pero con un corazón que late por La Plata, Alejandra es un verdadero ejemplo de empoderamiento y determinación.

2. DATOS DE ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Nombre completo: Alejandra Marisa Rodríguez

Edad: 60 años

Año de nacimiento: 1964.

Lugar de nacimiento: Coronel Brandsen, Argentina.

Residencia: La Plata, Argentina.

Altura: 1,68 m

Instagram: @alejandramarisa.rodriguez

3. ¿EN QUÉ TRABAJA ALEJANDRA RODRÍGUEZ?

Alejandra Rodríguez es una mujer multifacética y talentosa! Además de su impresionante logro como Miss Buenos Aires, Alejandra es una abogada consumada que presta sus servicios como asesora legal en un hospital, tal como especifica la cuenta oficial del certamen.

Pero eso no es todo, ¡también es periodista! Con una carrera tan variada y exitosa, es evidente que Alejandra no solo tiene una belleza deslumbrante, sino también una mente brillante y un corazón apasionado por hacer una diferencia en el mundo.

4. ES LA PRIMERA VEZ QUE COMPITE EN UN CERTAMEN DE BELLEZA

Una verdadera debutante en el mundo de los concursos de belleza. En una reveladora entrevista con el programa Desayuno Americano, Alejandra Rodríguez compartió que esta es su primera incursión en un certamen de belleza.

Inspirada por el apoyo y la insistencia de sus amigos y familiares, decidió dar el gran paso y perseguir este sueño que había estado latente en su corazón.

5. ¿ALEJANDRA RODRÍGUEZ TIENE HIJOS?

Alejandra Rodríguez tiene una familia encantadora y peluda. Aunque no tiene hijos propios, comparte su vida con sus adorables sobrinos y, por supuesto, sus dos gatos traviesos.

Con su dulce hogar lleno de amor y compañerismo, Alejandra demuestra que la familia no se limita a los lazos de sangre, sino que también incluye a aquellos que elige cuidar y amar.