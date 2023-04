A escasas semanas de cumplirse tres años de la muerte de Aless Lequio a causa de un cáncer terminal, diferentes telediarios y revistas de España han comenzado a indagar a profundidad sobre los orígenes del hijo de Ana Obregón tras la publicación de libro biográfico de su heredero. Si bien era sumamente conocida la relación entre el joven español y Carolina Monje, casi nadie conoce a quien fue su verdadero amor. O al menos eso creíamos hasta ahora.

Este 2023, la joven Carolina Monje contraerá nupcias con Álex Lopera, y pese a que se mantuvo totalmente respetuosa tras el fallecimiento de Aless Lequio, existen seguidores que aún siguen despotricando contra la nieta de Josefina Vicario.

Sin embargo, no todas son malas noticias para los seguidores del difunto heredero de Ana Obregón. Resulta que ha salido recientemente información acerca del verdadero amor del joven emprendedor que falleció en mayo de 2020.

Aless Lequio fue el hijo de Ana Obregón, quien falleció en el 2020 tras luchar contra el cáncer (Foto: Ana Obregón / Instagram)

La información vino a partir de unas declaraciones de Beatriz Cortázar en el espacio de “El programa de Ana Rosa”, donde además dejaba en claro que el verdadero romance de Lequio sucumbió ante la distancia con su amada. “El gran amor de Aless no fue ni Raquel ni Carolina, sino otra mujer. Aquello se acabó cuando Aless se fue a estudiar a Estados Unidos”, sostuvo la comunicadora.

De hecho, la periodista de Telecinco señaló que este gran amor del empresario era una conocida colega del medio español, y aunque terminó por no dar nombres, las redes sociales terminaron haciendo su trabajo y dieron la información completa: Carmen Corazzini.

CARMEN CORAZZINI, ¿EL VERDADERO AMOR DE ALESS LEQUIO?

Carmen Corazzini es una famosa presentadora del tiempo de la cadena Mediaset, además colabora en el programa “En boca de todos”. Nació en Roma, Italia, y cumplió 31 años el pasado mes de febrero.

Carme Corazzini nació en Italia (Foto: Carme Corazzini / Instagram)

Tiene un gusto tremendo por los misterios y el periodismo de investigación, razón por la que completó un máster en Criminología. Otra de sus pasiones es el cine, por lo que llegó a fundar su propio blog llamado “El séptimo A”.

Carme Corazzini es una amante de las lecturas (Foto: Carme Corazzini / Instagram)

Aunque trató de manejar su vida privada con la mayor de las discreciones, finalmente se supo que mantenía una relación con Luis García, la cual finalizó años atrás. Su relación con Aless Lequio fue un rumor muy fuerte desde años atrás, los cuales volvieron a la luz tras el libro del hijo de Ana Obregón llamado “El chico de las musarañas”.

Es una periodista de profesión (Foto: Carme Corazzini / Instagram)

El día de la muerte de Lequio, la joven comunicadora decidió dedicarle unas sentidas palabras en su feed de Instagram, lo cual dejó en claro que había algo más de amistad inocente entre ambos. “Me tiemblan las manos. Horas pensando si debería escribir algo o no, si debería hacerte un homenaje de esos que se hacen en estas situaciones, si no corresponde, si es lícito, si puede ofender, si no es oportuno. No lo sé́. Pero me da igual todo”, revelaba.

Así se despidió Corazzini del difunto hijo de Ana Obregón (Foto: Carmen Corazzini / Instagram)

Sea como fuere, se nota que hubo un gran lazo entre ambos. ¡Esperamos lo recuerdes en estos días de aniversario, Carmen!

