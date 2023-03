Ibai Llanos es una de las personalidades españolas más famosas de Internet. El streamer tiene millones de seguidores alrededor del mundo y, aunque posee gran exposición en redes sociales, siempre se ha preocupado por mantener su vida privada alejada de los tabloides.

No obstante, los seguidores del creador de contenido conocen el nombre de Carmen. Ella es su compañera desde hace muchos años y, además, una de las líderes de la empresa del joven vasco.

Pero, ¿quién es Carmen? A continuación, te revelamos los principales datos que debes saber sobre la novia de Ibai Llanos.

1. ¿QUIÉN ES CARMEN CARDENETE?

Según el portal RocketReach, Carmen Cardenete es la Directora de comunicación y producción de KOI, la empresa de e-sports que fundó Ibai al lado del exfutbolista Gerard Piqué. Actualmente, la ejecutiva no tiene perfiles públicos en redes sociales.

2. ¿CÓMO SE CONOCIERON IBAI Y CARMEN?

Una de las pocas veces que el streamer habló sobre su pareja fue durante una entrevista concedida a Siro López. En algún momento de la conversación, él explicó que coincidió por primera vez con Carmen “en un evento de Madrid. Trabajábamos para diferentes empresas y nos conocimos ahí”. Este encuentro era la Gamergy, que se realizó en la capital de España en el verano del 2015.

3. ¿QUÉ ESTUDIÓ CARMEN?

Según Ibai, la joven “estudió periodismo, marketing y publicidad y estuvo trabajando para una empresa de Jorge Lorenzo que vendía de todo: gafas, ropa... Era ella un poco la jefa de marketing”. Tras esta experiencia, la joven se sumó al equipo de su novio: “Nos echa un cable a todos”, manifestó la celebridad.

4. ¿DÓNDE VIVE CARMEN?

Carmen vive con su pareja en Barcelona. Aunque, de acuerdo con el testimonio del creativo, ella tiene su “piso propio” en la enorme propiedad.

5. LA VEZ QUE IBAI CONFIRMÓ SU RELACIÓN

La primera vez que Ibai habló públicamente de su noviazgo fue en el año 2018. A través de Twitter, escribió: “Tengo novia hace tres años, que hable con una chica no significa que quiera algo con ella”. Al parecer, buscaba aclarar los rumores que lo relacionaban con otra mujer.

6. ¿CUÁL ES EL APODO DE CARMEN?

Carmen es conocida en redes sociales como “Koi jefa”, tal como Llanos se refirió a ella cuando le dedicó el premio Esland que ganó en enero del 2022. “Se lo dedico a Koi Jefa, que es la persona que me aguanta. Me levanto cada día con una buena idea y me mandará a tomar por el culo dentro de poco”, puntualizó.

7. LOS PASATIEMPOS DE IBAI Y CARMEN

En la entrevista con Siro López, Ibai contó cuáles eran los principales pasatiempos que compartía con su novia. “Vemos series, películas, a veces hacemos cosas juntos. Nos gusta mucho comer fuera, dar paseos por el monte con los perros y jugar al baloncesto aquí en casa. Tenemos jacuzzi, hacemos cosillas... Pero tampoco son planes espectaculares, porque salimos poco”, dijo.

8. ¿CÓMO LUCE CARMEN?

Carmen Cardenete decidió borrar todas sus publicaciones de Instagram y eliminar su cuenta de Twitter (@justeffe). Sin embargo, en redes sociales aún se encuentran algunas imágenes en las que ella aparece. Por ejemplo, cuando se la vio al lado de su novio mientras él conversaba con sus fans.





Asimismo, el día que Messi fue presentado como nuevo jugador del París Saint-Germain Football Club (PSG), ella fue captada durante la transmisión de Twitch.

Carmen durante la presentación de Messi en el PSG (Foto: Ibai Llanos / Captura de Twitch)