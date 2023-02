El pasado 2 de enero, Ibai Llanos, Gerard Piqué, Sergio “Kun” Agüero y otras importantes figuras de las redes sociales inauguraron la Kings League, un torneo de fútbol 7 con nuevas y curiosas reglas que no tardó en volverse tendencia.

En su corta existencia, la competencia ha tenido memorables momentos, como el anuncio de Casio siendo patrocinador luego del “beef” de Shakira o la inclusión de Ronaldinho en uno de los equipos.

Sin embargo, en los últimos días dos de sus fundadores se vieron envueltos en un tenso momento por las vestimentas de sus equipos, por lo que no dudaron en pronunciarse en sus plataformas oficiales.

El torneo reúne a importantes figuras de redes sociales como presidentes de los equipos (Foto: King's League / Instagram)

LA DISCUSIÓN DE IBAI LLANOS Y GERARD PIQUÉ

Para nadie es un secreto que Ibai Llanos y Gerard Piqué son grandes amigos, participando de sesiones de streaming, como en la que se le vio a Clara Chía Martí en el departamento del exfutbolista cuando aún tenía una relación con Shakira.

Pese a esto, no se han salvado de protagonizar un tenso momento cuando el streamer no tomó a bien las burlas del catalán sobre su ropa y lo definió como una persona que no admite que ya no es joven.

“Parece que has matado a dos ovejas con esa chaqueta”, señaló el ex FC Barcelona entre risas.

Ante esto, Ibai respondió a la crítica asegurando que “se pone lo primero que pilla” y que, a diferencia de él, es un “tío humilde”.

“No, no, esto no es de ninguna oveja, Gerard. Yo no me meto con lo que te has comprado. Te has dejado 7 mil euros para hacerte el modernito con 40 años”, devolvió.

Si bien Piqué aseguró que se lo habían regalado, el gesto de incredulidad de Ibai marcó el tenso momento entre dos amigos que en los últimos días han sido el centro de rumores debido a una presunta pelea entre ambos.

LA TENSIÓN ENTRE IBAI Y GERARD PIQUÉ

El rumor de una presunta pelea entre las celebs de España tiene varias semanas dando vueltas en redes sociales e inició luego de que el popular streamer haya sido grabado cantando a todo pulmón el tema que Shakira hizo junto con el argentino Bizarrap contra su expareja.

Durante una cena con amigos, Ibai canta a todo pulmón la Music Session #53 e incluso repite varias de las indirectas que la colombiana lanza contra Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía Martí.

Incluso, luego de volverse tendencia por el video, que se filtró en redes sociales, fue el propio español quien no dudó en compartir el material en sus propias cuentas oficiales con el mensaje “Vivan las noches de México lindo”.