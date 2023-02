Fiel a su estilo, Shakira ha utilizado una ruptura amorosa para escribir canciones, las cuales no han tardado en convertirse en tendencia en redes sociales, siendo la “Music Sessions Vol. 53″ junto al argentino Bizarrap la que más ataques contiene contra exnovio Gerard Piqué y su actual pareja, Clara Chía Martí.

Dentro del controversial tema, la cantante colombiana arremete contra las celebs de España y compara a la actual novia del padre de sus hijos con automóviles Twingo y relojes de pulsera Casio, esto en referencia a una presunta inferioridad, comparados con ella.

La polémica no se hizo esperar y varias figuras del entretenimiento se han mostrado a favor o criticado el mensaje de la canción, destacando personalidades como Adamari López, Jaime Bayly, Marco Antonio Solís o Geraldine Bazán, además de ser tendencia en TikTok gracias al baile que realizó la barranquillera.

La cantante colombiana ha dividido a sus seguidores con su tema contra Piqué (Foto: shakira / Instagram)

LA CRÍTICA A LA CANCIÓN DE SHAKIRA Y BIZARRAP

Recientemente, el respetado cantautor Miguel Ríos criticó la polémica canción, asegurando que se trata de “una mi**da horrible”, principalmente por el mensaje que esconde este contra el exjugador del FC Barcelona.

“Me parece la parte más miserable de la comunicación cultural, que sirva de revancha de alguna cosa particular, pero que además a la gente le interese tanto. ¿A mí qué coño me importa si Shakira y Piqué se llevan bien o mal? A mí me parece la canción una mierda, es horrible”, indicó el andaluz.

Del mismo modo, el artista dejó en claro que no se trata del ritmo que contiene la canción, pues destacó el trabajo de otros artistas españoles que han destacado en el género urbano y otras corrientes musicales actuales.

“Es un disco a estudiar, con cosas brutales, hallazgos maravillosos y la chica canta que te mueres”, indicó en el caso de Rosalía, mientas que en el caso de C. Tangana, destacó sus composiciones. “Yo era ateo y desde que vi tu cuerpo, ahora creo’. Es un verso que merecía haberlo hecho el mismísimo Sabina”, agregó.

Con esto, el veterano cantante marcó distancia entre estos últimos y “Shak”, asegurando que se trata de música.

“Lo que me gusta es la música que mantiene una cierta actitud de dignidad. Yo quiero vender discos, que mis mecenas me sigan, que me sigan comprando discos y entradas, pero no a cualquier precio”, comentó.

El cantante español ha colaborado con importantes artistas (Foto: Miguel Rïos / Instagram)

¿CUÁLES SON LAS CANCIONES QUE TIENE SHAKIRA CONTRA PIQUÉ

Hasta el 12 de febrero, Shakira ha lanzado hasta tres canciones que contendrían indirectas contra su exnovio y Clara Chía, siendo la última la más popular y que acumula varios millones de reproducciones en plataformas musicales.