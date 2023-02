Para nadie es un secreto que Shakira es una de las figuras que más ha dado de qué hablar en los últimos meses, principalmente por su separación de Gerard Piqué, con quien tuvo más de una década de relación y se convirtió en madre de Milan y Sasha, por cuya custodia se enfrentó contra su exnovio en la corte.

Y es que pese a mostrarse inicialmente en contra de dar comentarios sobre su ruptura, la cantante reveló detalles en canciones como “Te felicito”, en colaboración con Rauw Alejandro, “Monotonía”, al lado de Ozuna y, hace unas semanas, la “Music Sessions Vol. 53″ con el argentino Bizarrap.

Pese al mal momento que vivió en lo sentimental, la cantante colombiana consiguió colocarse como uno de los personajes más influyentes, obteniendo récords de reproducción y “facturando” con sus polémicas canciones.

Shakira en su última canción con el productor argentino Bizarrap (Foto: BZRP Sessions)

¿SHAKIRA SE UNE AL SUPER BOWL 2023?

Hace unos meses, la organización del Super Bowl 2023 confirmó que Rihanna será la estrella que encabezará el Half Time Show de este año, por lo que días antes del evento, lanzaron una encuesta en la que consultaban a los seguidores cuál de los artistas que colaboró con la celeb de Estados Unidos era su favorito.

En la encuesta, “Shak” compartió con importantes y populares personajes como Eminem, Drake y Kanye West, a quienes derrotó, llevándose el 46,8% de los votos, muy lejos del segundo lugar, que fue el intérprete de “Lose yourself”, que alcanzó el 23,7 de las preferencias.

Debido a la aplastante victoria de la colombiana, que colaboró con “Riri” en el tema “Can’t Remember to Forget You”, muchos especularon de que la organización se animaría a contactar a la colombiana para que participe en el famoso espectáculo de medio tiempo del encuentro entre los Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles, aunque no existe un pronunciamiento oficial.

Rihanna será la estrella principal en el Half Time Show del Super Bowl LVII (Foto: Mark Ralston / AFP)

SHAKIRA EN EL SUPER BOWL

La cantante colombiana ya posee experiencia en el Super Bowl, pues en el evento del 2020, previo a las medidas de aislamiento por la COVID-19, se presentó junto a Jennifer López, en un espectáculo que contó con la aparición de Emme Muñiz y un mensaje de apoyo a Puerto Rico, que atravesaba una crisis política.

Cabe destacar que las colaboraciones sorpresa no es algo nuevo en el evento central, pues ya antes ocurrió con Coldplay, que tuvo como invitada especial a Beyoncé en 2016, Bruno Mars en 2014 o la aparición de 50 Cents en el evento de 2022.