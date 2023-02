“Soy una maestra del disfraz y toda una experta en ir de incógnito a los sitios”. Así se describió la cantante colombiana Shakira al contar cómo hizo para estudiar Historia en Universidad de California, sin que ninguno de sus compañeros se diera cuenta. Entérate los detalles de cómo logró pasar desapercibida.

El pasado 2 de febrero, la barranquillera celebró su cumpleaños número 46 años. Se trata del primer festejo separada de Gerard Piqué, después de más de 12 años de relación.

En medio de la ruptura, la cantante ha sacado tres canciones que han generado todo un revuelo y que la han puesto en escena de manera constante. Todos están atentos y quieren saber más sobre la vida de Shakira, cómo fue su niñez, sus amores y los detalles más recónditos de su separación. Aquí te contamos algo más sobre vida: cómo fue su paso por la universidad.

¿CÓMO HIZO SHAKIRA PARA QUE NO LA RECONOCIERAN EN LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA?

La famosa artista colombiana tomó clases de Historia de la Civilización Occidental durante un semestre en la Universidad de California sin lograr ser descubierta por sus compañeros. ¿Cómo lo logró siendo tremenda figura mundial?

“Pasé completamente desapercibida y nadie me reconoció durante los meses que estuve yendo a clases. Me ponía una gorra de béisbol y unos pantalones deportivos, y me presentaba en el aula sin levantar la menor de las sospechas”, comentó hace unos años en el programa del humorista Jimmy Kimmel.

La intérprete de “Sesión #53″ detalló que iba sin maquillaje a la casa de estudios para pasar desapercibida.

“La verdad es que sin maquillaje alguno y con el pelo recogido en una cola puedo acudir a cualquier sitio con discreción y sin llamar la atención. Soy una maestra del disfraz y toda una experta en ir de incógnito a los sitios”, destacó la artista de fama mundial.

Shakira, además, se graduó de la carrera de Filosofía Antigua de la Universidad de Pennsylvania en 2020.

Shakira iba con un look deportivo, similar al que lució en la celebración de su cumpleaños 46 (Foto: GTRES)

